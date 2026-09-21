Köln startet in eine Woche, in der Klimaschutz, Kultur und kölsche Identität im Mittelpunkt stehen. Am Montag beginnt das vierte Klimafestival Köln. Bis Sonntag zeigen Initiativen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und die Stadtverwaltung, wie Klimaschutz vor Ort funktionieren kann. Der städtische Bauhof präsentiert seine E-Fahrzeugflotte, Flughafen und Koelnmesse geben Einblicke in klimafreundliche Technik. Weitere Angebote beschäftigen sich mit Wärmepumpen, Balkonkraftwerken, Mieterstrom, Radverkehr und dem Wald der Zukunft. Viele Termine sind kostenlos.

Demo für inklusive Bildungsangebote

Die Gesamtschule Holweide demonstriert am Montag für den Erhalt inklusiver Bildungsangebote. Nach Angaben der Organisierenden werden rund 2000 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und weitere Unterstützer erwartet. Der Demonstrationszug startet um 12 Uhr am Bahnhof Messe/Deutz und führt über die Deutzer Brücke zum Heumarkt. Dort sind gegen 13 Uhr eine Kundgebung mit Redebeiträgen und weitere Aktionen geplant.

Am Dienstag und Mittwoch findet im Bürgerhaus Stollwerck außerdem das BNE-Festival NRW statt. Es geht darum, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung den Klimaschutz wieder stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein rücken kann.

Offizieller Festakt zur Bühneneröffnung

Am Donnerstag findet von 19 bis 21.40 Uhr im Opernhaus der offizielle Festakt zur Wiedereröffnung der Bühnen statt. Oper und Schauspiel feiern ihren Wiedereinzug an den Offenbachplatz mit einer gemeinsamen Gala. Mit dabei sind die Ensembles der Bühnen, das Gürzenich-Orchester unter Generalmusikdirektor Andrés Orozco-Estrada und Starsopranistin Diana Damrau. Der Festakt richtet sich an geladene Gäste; ein Kartenkontingent für Bürgerinnen und Bürger wurde verlost.

Das NS-Dokumentationszentrum erinnert am Donnerstag an den rechtsterroristischen Wehrhahn-Anschlag von 2000. Ab 18 Uhr sprechen im EL-DE-Haus Autoren des Sammelbandes „Und damit kam die Angst …“ über die bis heute nicht aufgeklärte Tat. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Freitag beginnt nach der Wiedereröffnung der reguläre Spielbetrieb der Bühnen am Offenbachplatz. Das Schauspiel Köln startet mit der Uraufführung „In bester Lage“. Am Sonntag folgt Richard Strauss’ „Der Rosenkavalier“ als Eröffnungspremiere der Oper.

Am Samstag dreht sich auf dem Neumarkt alles um sichere und nachhaltige Fortbewegung. Beim „Aktionstag Mobilität“ informieren von 11 bis 15 Uhr mehr als 20 Aussteller über Verkehrserziehung und Unfallprävention. Besucher können Sicherheitstrainings mit Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern und Scootern absolvieren und sich über mögliche Gefahrensituationen im Straßenverkehr informieren. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag steht schließlich im Zeichen des Kölschen: Beim dritten „Daach der kölschen Sproch“ finden mehr als 60 meist kostenlose Aktionen statt – von Führungen und Sprachkursen bis zu Konzerten und Verzällchern. Der offizielle Auftakt beginnt um 11 Uhr in der Piazzetta des Historischen Rathauses. (red)