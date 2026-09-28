14-Tage-Trend„Ungewöhnliche Wärme“ – So lange bleibt der Sommer in Köln

Derzeit herrscht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) „ruhiges Hochdruckwetter“. Die Temperaturen erreichten bereits am Wochenende sommerliche Werte, teilweise war es sogar über 25 Grad warm. Auch am Montag (28. September) setzte sich der Spätsommer fort. In Köln war es sehr warm bis zum Abend, und auch in der Nacht bleibt es bei 15 Grad angenehm warm.

In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen weiter, es wird geradezu heiß. Auch Regen ist im Rheinland zunächst nicht in Sicht. Wenn sich am Dienstag die Schleierbewölkung aufgelöst hat, kann es in Nordrhein-Westfalen bis zu 29 Grad warm werden. In Köln dürften Werte um die 27 Grad erreicht werden. Selbst in Hochlagen kann es fast 25 Grad warm werden.

Donnerstag kommt eine Kaltfront nach Köln

In der Nacht zum Mittwoch ist es dann wechselnd bewölkt, es kann Nebel geben. Auch in der Nacht kühlt es erneut nicht stark ab. Tagesüber ist es dann zunächst heiter, im Tagesverlauf zieht es sich von Westen her allerdings zu. Hier gibt es auch am Abend den ersten Regen, in Köln könnte dieser in der Nacht einsetzen. Die ungewöhnliche Wärme setzt sich aber am Mittwoch tagsüber zunächst fort. In NRW werden erneut 29 Grad vorhergesagt. Für Köln geht der meteorologische Dienst Kachelmannwetter von 26 Grad aus.

Trotz des Regens bleibt es in der Nacht zu Donnerstag mild, die Gewitterwahrscheinlichkeit ist gering. Tagsüber kühlt es sich am Donnerstag und Freitag im Vergleich zu den Vortagen deutlich ab, eine Kaltfront überquert das Rheinland. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in NRW, Köln dürfte mit maximal 21 Grad darunter liegen. Für Donnerstag ist auch tagsüber Regen angesagt, der DWD spricht sogar von örtlichem Starkregen. Gewitter sind möglich.

Am Freitag lockert es dann wieder auf, bleibt aber kühl. Auch die Nächte werden frischer, die Werte liegen deutlich unter 15 Grad. Insgesamt wird das Wetter aber zum Wochenende wieder besser.

Kachelmannwetter hat am Montag den 14-Tage-Trend speziell für Köln bei X gepostet. Demnach geht es nach dem Durchzug der Kaltfront wieder bergauf. Am Samstag und Sonntag werden Temperaturen von 22 Grad erreicht, die Sonne zeigt sich wieder häufiger.

Kaum Regen in Köln in Sicht

Montag und Dienstag pendeln sich die Höchsttemperaturen in Köln bei 20 Grad ein, für den Dienstag (6. Oktober) sind sogar viele Sonnenstunden in Sicht. Zur Wochenmitte sinken die Werte dann laut Kachelmannwetter unter 20 Grad, und auch die Nächte nähern sich der 10-Grad-Marke an. Zum Ende der nächsten Woche setzt sich der Trend zur weiteren schrittweisen Abkühlung demnach fort. Weiterhin ist aber bis auf den 1. Oktober kein wirklicher Regen in Sicht.

Klar ist allerdings auch: Je weiter Vorhersagen in die Zukunft schauen, desto unsicherer wird es. Daher ist der 14-Tage-Trend mit Vorsicht zu genießen. Sicher dürfte allerdings sein, dass die Kölnerinnen und Kölner am Dienstag und Mittwoch noch richtige Sommertage genießen können, bevor es sich erst einmal abkühlt.