Seit mehreren Jahren wird in Köln mittlerweile der Ukraine-Tag gefeiert, um Kunst und Kultur des angegriffenen Landes zu würdigen und ein Zeichen der Solidarität zu senden. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 27. September, statt, erneut am Schokoladenmuseum. Das Blau-Gelbe Kreuz lädt Kölnerinnen und Kölner und alle Interessierten ein, Musik und Kulinarisches zu genießen. Der Eintritt ist frei.

Den Veranstaltern ist 2026 ein besonderer Glücksgriff gelungen: Als Headlinerin konnte die bekannte Sängerin Jamala gewonnen werden. Sie hatte 2016 in Stockholm den Sieg beim Eurovision Song Contest für die Ukraine geholt. Ihr Lied „1944“ ist eine Anspielung auf das Jahr 1944, in dem Stalin die Krimtataren nach Zentralasien deportieren ließ.

Jamala flüchtete in die Türkei

2022 flüchtete Jamala, bürgerlich Susana Alimivna Jamaladinova, aufgrund des russischen Angriffskrieges in die Türkei. Die Sängerin dokumentierte ihre eigene überstürzte Flucht aus Kiew über Rumänien damals auf Instagram. Fotos zeigten ihre Söhne schlafend auf der Rückbank eines Autos. Vier Tage dauerte ihre Reise.

Beim ESC 2023 in Liverpool trat sie noch einmal auf. Sie sang „1944“ gemeinsam mit anderen früheren ukrainischen ESC-Teilnehmerinnen und ‑teilnehmern während der Flaggenparade im Finale. Aus ihrer Kritik an Russland machte sie nie ein Geheimnis. 2023 wurde sie sogar von Moskau auf eine Fahndungsliste gesetzt.

2024 erhielt Jamala den Taras-Schewtschenko-Nationalpreis, eine der höchsten kulturellen Auszeichnungen der Ukraine, für ihr Album „Qırım“ (Krim). Die 43-Jährige ist auch weiterhin an Auswahl und Vorbereitung der ukrainischen ESC-Bewerbung beteiligt.

Kölns OB Burmester erklärt Solidarität mit der Ukraine

Das Blau-Gelbe Kreuz lädt am 27. September von 12 bis 22 Uhr ein. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Stadt Köln, dem Schokoladenmuseum und dem Generalkonsulat der Ukraine. Linda Mai, Vorsitzende des Blau-Gelben-Kreuzes, freut sich, dass „die Verbindung zwischen der Ukraine und Deutschland, insbesondere hier in Köln und Nordrhein-Westfalen, lebendig ist“. Der Tag solle ukrainische Kultur sichtbar machen.

Die Stadt Köln unterstützt die Veranstaltung im Rahmen ihrer Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Dnipro, die seit August 2024 offiziell besteht. Oberbürgermeister Torsten Burmester, der im Mai nach Dnipro gereist war, erklärt: „Die Stadt Köln steht solidarisch an der Seite der Ukraine und ihrer Partnerstadt Dnipro. Mit ihrem Beitrag zum Ukraine-Tag setzt sie ein klares Zeichen dafür, dass sie die Ukraine als unabhängiges und souveränes Land unterstützt.“

Knallblech beim Ukraine-Tag in Köln

Der Auftritt von Jamala wird gegen 20.30 Uhr erwartet. Weitere Künstler sind der Tenor Malinowski (Oleg Malyk) und die Sängerin Marlaine Maas. Für Fans der kölschen Töne tritt die Brassband KnallBlech auf, die Durchstarter der vergangenen Karnevalssession. Sie sind ab 18.30 Uhr zu sehen.

Reden werden vom Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester und dem Chef der NRW-Staatskanzlei Nathanael Liminski erwartet. Außerdem sprechen die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur und Oksana Tarasyuk, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf.