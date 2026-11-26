Eigentlich hatte Henning Krautmacher gedacht, dass ihm so etwas nie passieren würde, und doch wurde er durch einen Trick in Frankreich ausgeraubt und das, obwohl er nur helfen wollte. Dieses Erlebnis und die damit verbundene Hilflosigkeit sind nur ein Grund, warum der Sänger ehrenamtlich die Kölner Kriminalprävention als Präventionsbotschafter unterstützt.

Am Mittwoch (25. November 2026) fand im Kölner Polizeipräsidium in Kalk die Premiere der Aktion „Opjepass & Hingehört – True Crime: Wenn Vertrauen zur Falle wird“ statt. Dabei ging es um echte Strafanzeigen, bei denen ältere Menschen auf die perfiden Methoden von Kriminellen hereingefallen sind.

Premiere der Aktion „Opjepass & Hingehört“ ausverkauft

Druck und geschickte Manipulation sind die Werkzeuge der Betrüger. „Das kann an der Haustüre, am Telefon, oder wie bei mir unterwegs passieren“, gibt Krautmacher zu bedenken. Der Sänger war auf der Autobahn in Frankreich auf eine vermeintliche Panne hereingefallen.

„Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, um zu helfen. In dem Moment hatten die Kriminellen bereits meine Brieftasche mit allem Drum und Dran gestohlen. Daher lasst uns nicht vortäuschen, als wären wir alle gefeit und uns könnte nichts passieren.“

Bevor Krautmacher zusammen mit Chris Heinen, einem ehemaligen Kripobeamten, der sich ebenfalls ehrenamtlich engagiert, und Sigrid Jung von der Kriminalprävention und Opferschutz aus echten Strafanzeigen berichtete, begrüßte Kölns Polizeipräsident Johannes Hermanns die 300 Besucher der Premieren-Veranstaltung.

Henning Krautmacher berichtete von echten Fällen, die in Köln passiert sind Copyright: Daniela Decker

„Sicherheit bedeutet mehr als Bekämpfung von Straftaten. Sicherheit bedeutet, Menschen davor zu bewahren, überhaupt Opfer einer Straftat zu werden. Die Täter werden immer raffinierter, setzen ihre Opfer unter Druck und spielen mit ihren Ängsten. Nur wer die Maschen der Betrüger kennt, ist schwerer zu täuschen“, sagte er. „Henning Krautmacher ist für uns ein echter Glücksfall, denn er ist ein Präventionsbotschafter mit Herz und kölscher Seele.“

Im vergangenen Jahr wurde die Kölner Polizei über 1400 versuchte Straftaten unterrichtet. „Bei 109 Straftaten waren die Kriminellen erfolgreich und verursachten bei älteren Menschen Vermögensschäden in Höhe von etwa 2,4 Millionen Euro“, erklärte Chris Heinen.

„Die Täter behaupten, unter anderem von Behörden, Versorgungsunternehmen oder sozialen Einrichtungen zu kommen, oder verkleiden sich als Handwerker. Am Telefon werden Senioren unter anderem durch den Enkeltrick oder angebliche Anrufe von falschen Bekannten getäuscht.“

Henning Krautmacher (M.) zusammen mit dem ganzen Team von ehrenamtlichen und aktiven Polizisten. Copyright: Daniela Decker

Dass Prävention auch Spaß machen kann, stellte Krautmacher „op echt kölsche Art“ unter Beweis. „Prävention darf auch Humor beinhalten. Das ändert aber nichts daran, dass hinter den Geschichten echte Opfer stecken. Echte Fälle, die von Betrug und Trickdiebstahl handeln“.

Der Sänger berichtete von falschen Polizeibeamten, die einen Rentner ausspionierten. „Die Polizei fragt niemals, wie viel Geld sie zu Hause oder auf dem Konto haben“, unterstrich Krautmacher. „Eine weitere beliebte Masche ist eine WhatsApp oder SMS mit der Bitte ‚Papa, ich benötige dringend Geld‘. Wenn die Tochter oder der Sohn plötzlich eine neue Nummer hat und dringend Geld will, lieber erst die alte Nummer anrufen“, rät er.

Ganz beliebt bei Kriminellen ist der Handwerker-Trick. „Es klingelt und ein freundlicher Handwerker sagt, dass er sofort die Heizung kontrollieren muss. Oder er sagt: ‚Über ihnen ist ein Wasserschaden. Wenn ich nicht sofort nachschauen darf, tragen sie die Verantwortung.‘ Es ist auf keinen Fall unhöflich, unangekündigte Besucher wegzuschicken, die Tür nicht zu öffnen und sich Hilfe zu holen“, betonte Krautmacher.

„Nur wer aufpasst und hinhört, erkennt die Maschen der Betrüger, ist schwerer zu täuschen und kann sich im entscheidenden Moment richtig verhalten. Im Zweifel immer umgehend die Polizei unter der 110 anrufen“. Weitere Informationen gibt es unter polizei-beratung.de.