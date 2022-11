Köln – Nur zwei Wochen, nachdem sie zuletzt ihre Stimme abgegeben hatten, haben die Kölner erneut gewählt – und entschieden: Henriette Reker hat sich in der Stichwahl gegen ihren Herausforderer Andreas Kossiski durchgesetzt. Sie bleibt Kölner Oberbürgermeisterin.



Sehen Sie in unserer interaktiven Karte, wem die Bürger in den einzelnen Veedeln ihre Stimme gegeben haben, wo die Wahlbeteiligung besonders hoch oder niedrig war und in welchen Stadtteilen sich seit dem Wahlgang vor zwei Wochen Allianzen verschoben haben.

Bewegen Sie die Maus über einen der Stadtteile oder tippen Sie auf das Veedel, um weitere Informationen zu erhalten. Die Karte wird laufend aktualisiert.

Die niedrigste Wahlbeteiligung weist Chorweiler auf. Nur 10,73 Prozent der wahlberechtigten Bürger haben ihre Stimme abgegeben. Auffällig ist: Je niedriger die Wahlbeteiligung, desto eher wurde im entsprechenden Veedel Andreas Kossiski (SPD) als OB gewählt. Die meisten Bürger sind in Klettenberg an die Wahlurne gegangen. Dort liegt die Wahlbeteiligung bei 52,14 Prozent.

Das beste Ergebnis erzielt Reker in Hahnwald. Dort kommt sie auf ganze 79,04 Prozent der Stimmen. Kossiski kann in Blumenberg den höchsten Stimmenanteil verzeichnen: 61,08 Prozent.

Besonders eng wurde es in Westhoven und Merheim. In Westhoven kommt Reker auf 49,77 Prozent, Kossiski auf 50,23 Prozent. In Mehrheim gewinnt Reker knapp mit 50,11 Prozent der Stimmen, Kossiski liegt dort bei 49,89 Prozent.

Ein Blick auf die Wahlergebnisse vom 13. September zeigt: In einigen Veedeln haben sich die Mehrheiten geändert. So konnte vor zwei Wochen zum Beispiel Reker in Wahnheide, Wahn und Lind die meisten Stimmen gewinnen. Diesmal entschieden sich dort mehr Bürger für Kossiski.

Am schnellsten hatte an diesem Sonntag übrigens Raderthal die Stimmen ausgezählt. Bereits vor 19 Uhr war dort das Ergebnis bekannt. Am längsten ließ Mauenheim am Abend auf sich warten.

Sehen Sie hier, wie die Kölner Veedel bei OB- und Stadtratswahl am 13. September gewählt haben.