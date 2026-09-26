Wiederholt hat sich ein Schiff im Rhein bei Köln festgefahren. Die Fahrt des Vier-Sterne-Flusskreuzfahrtschiffes „MS Dutch Melody“ fand am Samstag (26. September) ein abruptes Ende.

Das 110 Meter lange und luxuriöse Hotelschiff lief bei einem abermals historischen Tiefstwert des Wasserpegels von nur 45 Zentimetern in der Umgebung der Deutzer Brücke auf Grund.

Details zum Einsatz am Samstagnachmittag

Eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei in Duisburg gab bekannt, dass die Meldung über das Ereignis um 15.13 Uhr einging. Ihren Ausführungen zufolge war das Flusskreuzfahrtschiff zentral in der Fahrrinne festgesetzt.

Die Crew der „Dutch Melody“ organisierte im Anschluss eigenständig ein anderes Wasserfahrzeug für die Bergung. Nachdem dies gelungen war, wurde die Aktion um 17.43 Uhr für beendet erklärt. Ein direktes Eingreifen durch die Wasserschutzpolizei war nicht vonnöten.

Die geringe Wassertiefe des Rheins hatte zuvor schon für mehrere Vorfälle gesorgt. So strandete am 10. September ein Frachtmotorschiff im Bereich der Severinsbrücke. Während der vordere Teil des Schiffes auf dem Grund auflag, ragte der hintere Teil ins Fahrwasser. Der Kölner Rheinpegel betrug zu diesem Zeitpunkt 65 Zentimeter.

Ein Schubverband, bestehend aus einem Frachtmotorschiff und einem schwimmenden Ladungsbehälter, havarierte am 6. September an der Deutzer Platte und blockierte beinahe den Fluss. Laut einer damaligen Erklärung einer Polizeisprecherin war das Schiff bei einem Wasserstand von 80 Zentimetern infolge eines Manövrierfehlers außerhalb des Fahrwassers mit dem hinteren Teil auf Grund gelaufen.

Am 6. September 2026 bot sich auf dem Rhein dieses Bild: Ein Schubverband hing auf der Deutzer Platte fest und stand fast quer. Copyright: Ulrich S. Soénius

Ebenso ereignete sich während der Veranstaltung Kölner Lichter ein Vorfall. Das Flusskreuzfahrtschiff „MS Arielle Royal“ lief bei einem Wasserpegel von 67 Zentimetern am rechten Ufer des Rheins auf Grund. Die Evakuierung des Hotelschiffes wurde notwendig, da der erforderliche Sicherheitsabstand zum vorgesehenen Ankerplatz des Feuerwerksschiffes nicht mehr gewährleistet war. Ein weiteres Wasserfahrzeug strandete während des Anlegemanövers im Bereich des Musical Domes.

Das Hotelschiff „Viking Einar“ war bereits am 29. Juni in Köln gestrandet. Es geriet während eines Manövers in der Nähe des Schokoladenmuseums aufgrund der geringen Wassertiefe des Rheins auf einer Sandbank. (red)