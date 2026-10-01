Der Marathon in Köln findet am Sonntag, 4. Oktober, statt und führt durch große Teile der Stadt. Nicht nur in der Innenstadt kommt es deshalb zu weiträumigen Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen. Teilweise gelten die Sperrungen aufgrund von Vorbereitungsarbeiten schon früher.

Sperrungen in Deutz

In Deutz sind ab Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, folgende Straßen in beide Richtungen rund um den Startbereich gesperrt:

Mindener Straße zwischen Deutzer Brücke und Auenweg Ottoplatz Opladener Straße zwischen Ottoplatz und Deutz-Mülheimer Straße Auenweg zwischen Charles-de-Gaulles-Platz und der Opladener Straße

Zudem ist die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Die Karte der Stadt Köln zeigt die Strecke und Straßensperrungen rund um den Marathon am 4. Oktober 2026. Copyright: Stadt Köln

Sperrungen in der Innenstadt

In der Innenstadt kommt es bereits ab Donnerstag zu Sperrungen. Davon betroffen ist die Gereonstraße, die ab Donnerstag, 8 Uhr, bis Montag, ca. 4.30 Uhr, gesperrt ist. Ab Freitag, 15 Uhr, sind zudem die Komödienstraße zwischen Tunisstraße und Marzellenstraße, sowie die Marzellenstraße zwischen Komödienstraße und An den Dominikanern gesperrt.

Ab Samstag, 8 Uhr, kommen folgende Sperrungen hinzu:

Burgmauer zwischen Auf dem Berlich und Tunisstraße oberirdischer Teil der Tunisstraße in südlicher Fahrtrichtung zwischen Gereonstraße und Burgmauer Unter Sachsenhausen zwischen Probsteigasse und Tunisstraße oberirdischer Teil der Tunisstraße in nördlicher Fahrtrichtung zwischen An der Rechtschule und Unter Sachsenhausen Zeughausstraße zwischen Tunisstraße und Gregorius-Maurus-Straße Kattenbug zwischen Zeughausstraße und Gereonstraße Gregorius-Maurus-Straße (Zufahrt frei für Anlieger mit Zufahrtsschein) Cardinalstraße (Zufahrt frei für Anlieger mit Zufahrtsschein)

Am Marathontag selbst sind ab 7.30 Uhr die Trankgasse zwischen Marzellenstraße und Am Dom sowie der Kardinal-Höffner-Platz nicht befahrbar.

Weitere Sperrungen im Stadtgebiet

In Bayenthal, in Rodenkirchen, im Severinsviertel und auf der Rheinuferstraße beginnen die Sperrungen ab 9.30 Uhr am Sonntag. Rodenkirchen, Bayenthal und die Rheinuferstraße werden gegen ca. 13 Uhr wieder befahrbar sein. Im Severinsviertel werden die Sperrungen gegen 14 Uhr aufgehoben. Betroffen sind unter anderem die Severinstraße, die Alteburger Straße und Teile der Schönhäuser Straße. Der Bayenthalgürtel ist nur Richtung Bonner Straße befahrbar.

In Sülz, Lindenthal, Ehrenfeld und auf dem Ring beginnen die Sperrungen ebenfalls am Sonntag, ab 7 Uhr. In Sülz werden die Sperrungen um ca. 14 Uhr, in Lindenthal ab ca. 14:30 Uhr wieder aufgehoben. In Ehrenfeld wird die Strecke ab ca. 15 Uhr, auf dem Ring ab ca. 17:30 Uhr wieder befahrbar sein. Betroffen sind unter anderem Teile der Universitätsstraße, die Dürener Straße, die Aachener Straße, die Vogelsanger Straße und die Venloer Straße.

In Nippes beginnen die Sperrungen am Sonntag, 4. Oktober 2026, ab 10:30 Uhr und werden gegen ca. 17 Uhr wieder aufgehoben. Gesperrt sind Riehler Straße, Amsterdamer Straße, Xantener Straße, Niehler Straße, Neusser Straße und Nordstraße.

Mehr Informationen sowie die gesamte Marathonstrecke gibt es auf der Webseite der Stadt Köln. Zuschauenden wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Auch die KVB ist dabei von Sperrungen und Fahrplanänderungen betroffen, unter anderem die Linien 1, 7, 9, 16 und 17, sowie zahlreiche Buslinien. Genauere Informationen gibt es auf der Webseite der KVB. (jpr)