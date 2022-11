Seit Montagmorgen gilt der Fahrplan der Busse und Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB).

Mit ihm starten nun auch die umstrittenen Expressbusse auf der Aachener Straße.

Zudem gibt es Veränderungen auf zehn Stadtbahn- und 43 Buslinien.

Und: 18 Haltestellen haben neue Namen.

Köln – Seit der Stadtrat mit den Stimmen von CDU, Grünen und der Ratsgruppe Gut im Dezember 2018 eine neue Expressbuslinie auf der Aachener Straße zwischen Weiden und Aachener Weiher beschlossen hatte, wurde über das Thema leidenschaftlich diskutiert. Am heutigen Montag ist es nun soweit – der oft kritisierte Expressbus ist pünktlich zum Fahrplanwechsel der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) seit dem frühen Morgen unterwegs.

Da in der Zwischenzeit allerdings hinter den Kulissen von Stadtverwaltung und Ratspolitik viel passiert ist, starten im Kölner Westen gleich zwei neue Expressbuslinien mit den Nummern 172 und 173. Ihr Weg führt allerdings nicht mehr ausschließlich über die Aachener Straße.

Wie schnell die Busse sein werden, muss sich erst zeigen

Die beiden neuen Buslinien sammeln stattdessen zunächst die Fahrgäste in Widdersdorf und Weiden ein und biegen erst auf Höhe der Haltestelle Junkersdorf beziehungsweise hinter dem Militärring auf die Aachener Straße ab.



Wie schnell der Expressbus also wirklich sein wird, muss sich zeigen, zumal auf der Aachener Straße nicht überall eine durchgängige Busspur zur Verfügung steht.

Neue Buslinie auf für die rechte Rheinseite

Der erste Bus der Linie 172 startet um 6.36 Uhr in Widdersdorf an der Haltestelle Blaugasse. Die Linie 173 feiert ihre Premiere um 6.46 Uhr in Weiden an der Haltestelle Lübecker Straße, die sich allerdings in der Potsdamer Straße befindet.

Fahrplanwechsel bringt Veränderungen mit

Auch im Rechtsrheinischen gibt es ab Montag eine neue Buslinie mit der Nummer 171, die Fahrgäste vom Wiener Platz in Mülheim zum Breslauer Platz am Hauptbahnhof bringt. Auch diese Verbindung hat der Stadtrat vor einem Jahr beschlossen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kritik erhärtet sich Anzeige Kölner Expressbusse sollen kaum schneller sein von Tim Attenberger

„Es ergibt keinen Sinn“ Anzeige So funktioniert die Pförtnerampel in Köln-Weiden von Katharina Hensel

Zum Fahrplanwechsel der KVB gibt es zudem Veränderungen auf zehn Stadtbahn- und 43 Buslinien. Die Bahnen werden insgesamt 180.000 Kilometer mehr zurücklegen als bislang. Zum Beispiel ist nun bei der Bahnlinie 13 und der Buslinie 132 am Wochenende ein durchgehender Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt eingerichtet.

Neue Namen für 18 Haltestellen

Weiden Schulstraße heißt jetzt Weiden Römergrab

Äußere Kanalstraße heißt jetzt Rochusplatz

Oskar-Jäger-Straße/Gürtel heißt jetzt Melatengürtel

Longericher Straße Nord heißt jetzt Gewerbegebiet Bilderstöckchen

Friedrich-Karl-Straße/Neusser Straße heißt jetzt Grüner Hof

Sülzburgstraße/Berrenrather Straße heißt jetzt Gerolsteiner Straße

Nattermannallee heißt jetzt Kappelsweg

Vogelsanger Straße/Maarweg heißt jetzt Franz-Liszt-Straße

Stolberger Straße/Maarweg heißt jetzt Geilenkircher Straße

Vogelsanger Straße heißt jetzt Wilhelm-Mauser-Straße

Südbahnhof heißt jetzt Bahnhof Süd

Bonner Straße heißt jetzt Neue Eiler Straße

Friedrich-Karl-Straße/Niehler Straße heißt jetzt Friedrich-Karl-Straße

Hansestraße heißt jetzt Neuenhofstraße

Hansestraße West heißt jetzt Edmund-Rumpler-Straße

Hansestraße Süd heißt jetzt Fuggerstraße

Neurather Ring heißt jetzt Cottbuser Straße