Bei rund 108 Zentimetern stand der Rheinpegel in Köln am Donnerstagmorgen (3. September). Bis zum Freitag soll er laut Vorhersage unter die Ein-Meter-Marke fallen, und dann noch weiter.

Am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr waren es noch 118 Zentimeter, über einen Tag verlor der Rheinpegel also bereits zehn Zentimeter. Laut der Vorhersage und Prognosen beim Online-Dienst „Elwis“ wird sich dieser Negativtrend fortsetzen.

Köln: Rheinpegel soll weiter drastisch fallen

Am Donnerstag fällt der Rheinpegel demnach bereits in den Abendstunden unter die Ein-Meter-Marke und sinkt bis Samstagmorgen noch deutlich auf 89 Zentimeter.

Wie die Werte dann bis zum Montag aussehen sollen, ist Teil der Abschätzung der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr soll der Rheinpegel in Köln jedoch bei 87 Zentimetern stehen und am Montagmorgen dann bei nur noch 83 Zentimetern.

Kölner Pegel: Eine Entspannung ist noch nicht in Sicht

Innerhalb von weniger als einer Woche hätte der Pegel gemäß dieser Schätzung fast 40 Zentimeter verloren. Experten rechnen nicht mit einer kurzfristigen Entspannung. Bis es nämlich eine solche „substanzielle Entspannung“ gibt, könne es „Anfang Oktober“ werden.

Einen historischen Tiefstand hatte der Rheinpegel bei rund 45 Zentimetern Mitte August erreicht. Das Jahresmittel (zwischen 2010 und 2020) lag normalerweise jedoch bei fast drei Metern.

Niedrigwasser erschwert Schifffahrt in Köln, macht sie aber nicht unmöglich

Für die Schifffahrt in Köln heißt das aber nicht, dass keine Schiffe mehr fahren können. Der Rheinpegel in Köln misst zwar die Tiefe des Rheins ab einem festgelegten Nullpunkt, nicht aber die der Fahrrinne.

Die Schiffscrew entscheidet selbst, ob sie bei dem Niedrigwasser noch fahren können oder nicht. Ein behördliches Fahrverbot gibt es nicht. Viele Schiffe reduzieren jedoch ihre Ladung und fahren dann nur noch mit einem Bruchteil der eigentlich möglichen Güter.