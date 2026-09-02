Die Schifffahrtsindustrie in Köln kann vorerst wohl nicht aufatmen. Durch Regen konnte der Rheinpegel in den vergangenen Tagen langsam steigen. Fähren nahmen vielfach den Betrieb wieder auf.

Aktuelle Prognosen von „Elwis“, dem Online-Dienst der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, zeigen jedoch keine nachhaltige Entspannung an. Der Pegel befindet sich nach wie vor deutlich unter seinem Jahresmittel.

Rheinpegel in Köln: Zuerst leichter Anstieg, dann erneuter Fall

Am Montagmorgen (31. August) stand der Pegel in Köln bei rund 117 Zentimetern, am Sonntag um die gleiche Zeit war es noch ein Zentimeter weniger gewesen. In den kommenden Tagen ist erst einmal ein leichter Anstieg prognostiziert.

Am Dienstag gegen 9 Uhr morgens erwartet die „Elwis“-Prognose einen Wasserstand von rund 117 Zentimetern, am Mittwoch sind es dann schon 120 Zentimeter. Der Mittelwert des Rheinpegels zwischen 2010 und 2020 lag hingegen bei 297 Zentimetern, also fast drei Metern.

Bis Freitag soll sich der Rheinpegel wieder der Ein-Meter-Marke nähern

Bis zum Freitag hin wird der Pegel dann aber wieder deutlich sinken, wenn auch nicht auf das Tiefstwert-Niveau aus dem August. Die Schätzungen liegen bei 101 Zentimetern am Freitagmorgen gegen 7 Uhr – also nur noch knapp über der Ein-Meter-Marke.

Viele Schiffe können den Rhein in Köln aber auch dann noch passieren, müssen ihre Ladung aber anpassen. Entscheidend ist nämlich auch die Fahrrinnentiefe. Touristische Schiffe setzten zuletzt flachere Modelle für die Schifffahrt in der Region ein, für einige Fähren reichte das jedoch nicht.

Kein Fahrverbot bei Niedrigwasser: Schiffsführer entscheiden selbst

Als Mitte August ein Wasserstand von 49 Zentimetern herrschte, waren jedoch kaum noch Schiffe auf dem Rhein zu sehen. Ein Fahrverbot bei Niedrigwasser gibt es aber nicht, da der Schiffsführer selbst entscheidet.

Wann sich der Rheinpegel in Köln wieder auf sein Jahresmittel normalisiert, ist aktuell nicht absehbar. Eine „substanzielle Entspannung“ soll sich laut Experten „nicht vor Anfang Oktober“ abzeichnen. Das Rhein-Niedrigwasser wird wohl also noch eine Weile anhalten.