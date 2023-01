Bereits Anfang des Jahres hatte Lukas Moersch sein „Wein & Dine“ geschlossen, um sich mehr auf seine Catering-Firma zu konzentrieren.

Derzeit werden die Räumlichkeiten umgebaut – denn das Restaurant im Agnesviertel hat einen neuen Betreiber.

Die Eröffnung ist bereits für Mitte bis Ende März geplant. Lesen Sie hier alle wichtigen Infos.

Köln – In der gastronomischen Landschaft des Kölner Agnesviertels steht wieder eine Veränderung an: Das ehemalige „Wein&Dine“ in der Weißenburgstraße, das Anfang Januar seine Pforten geschlossen hat, hat nun einen Nachfolger.



Das „Ritter Wülfing“. Peter Ritter und sein Partner wollen künftig kleine, internationale Gerichte anbieten. „Wir behalten die offene Küche bei und auch die Gleichwertigkeit von Speisen und Getränken wie schon beim Vorgänger“.



Doch es soll alles anders aussehen, nämlich „klar und hell, mit hohen Decken“. Dementsprechend stecken Ritter und sein Partner gerade mitten im Umbau. Die Eröffnung ist für Mitte bis Ende März geplant.



„Laden ein“-Küchenchef Teil des „Ritter Wülfing“-Teams

Ritter ist Getränke-Gastronom und betreibt mit anderen Partnern etwa die Kneipen „Gottes Grüne Wiese“ und „Pegel“ im Belgischen Viertel. Das Agnesviertel ist also gastronomisches Neuland für ihn. „Ich bin seit 20 Jahren im Belgischen Viertel zuhause. Nach den Bars hatte ich auch mal Lust auf Speise-Gastronomie“. Chefkoch soll Max Trompetter werden, der bis Mitte Februar noch Küchenchef des Pop-Up-Restaurants „Laden Ein“ ist. Dieses hat Anfang Februar seine Schließung zur Mitte des Monats verkündet (hier lesen Sie mehr).



Für den ehemaligen Betreiber des „Wine&Dine“, Lukas Moersch, war jedenfalls von Anfang an klar, dass er nach fünf Jahren seinen Restaurant-Betrieb einstellen würde, „um den Fokus auf meine Catering-Firma zu legen“. Diese habe seine Mutter im Jahr 2001 gegründet und er 2017 als Geschäftsführer übernommen.

Auch Moerschs ehemalige Mitarbeiter haben bereits neue Aufgaben: Wein&Dine-Küchenchef Alessandro Todaro arbeitet nun im Restaurant „Aphrodite“ auf der Aachener Straße und Sommelier Robert Demers ist jetzt Chef-Sommelier im Excelsior Hotel.

Moersch kann zufrieden zurückblicken: „Es gab bestimmte Ziele, die ich erreichen wollte und erreicht habe, wie die Listung im Restaurantführer Gault-Millau und die Auszeichnung Bib Gourmand vom Guide Michelin. Ich freue mich jetzt auf weitere Herausforderungen“.