Am Ende erfolgt Erlösung im kühlenden Wasser, das Träume trägt und alle Ängste auflöst. Davor erwartet die Zuschauer von „She doesn’t look her age“ eine rund 70-minütige utopische Revue mit autobiografischen wie märchenhaften Erzählungen, Choreografien sowie Gesang bei Hallenbad-Temperaturen von 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit.

Die Produktion von BKM Performance platziert den Jungbrunnen mitten in den Vitalbereich der Seniorenresidenz am Dom. Nach der Premiere im Mai letzten Jahres anlässlich des Sommerblutfestivals folgen Ende des Monats drei weitere Aufführungen in der Stätte. Neben professionellen Darstellerinnen wirken Bewohnerinnen des Hauses mit. Im Anschluss an die Veranstaltung steht auch dem Publikum der barrierefreie Pool zur Verfügung.

Schönheitsideale und autoritäre Strukturen im Blick

Das Stück hinterfragt laut Regisseurin Ruby Behrmann autoritäre Strukturen und eine Kultur, die Gesundheit und Langlebigkeit zur Privatsache erklärt. Ferner stehen Schönheitsideale im Fokus der Darbietungen. Im Vorfeld der Erstaufführung hatte das Kollektiv Interviews mit dem Team sowie den Darstellerinnen geführt, um diese inhaltlich einzubinden. Die Mitwirkenden im Alter zwischen 28 und 82 Jahren konnten sich zudem während der Erarbeitung des Stücks mit eigenen Ideen einbringen.

Mit den Aufführungen konnte laut Behrmann eine diverse Zielgruppe angesprochen werden: „Die Performance ist zeitgenössisch und spricht auch ästhetisch ein junges Publikum an. Zudem macht der Ort selbst neugierig. Eine Residenz für Seniorinnen und Senioren betritt man selten, wenn man dort nicht gerade Verwandte besucht. Hinzu kommt, dass die Residenz am Dom eher für wohlhabende Menschen gedacht ist – ein Ort also, an dem sich sonst viele Menschen gar nicht aufhalten“, erklärt die Regisseurin.

„She doesn't look her age“, BKM Performance, 27./28./29. August, 19.00 Uhr, Residenz am Dom, An den Dominikanern 6–8, 50668 Köln. Regie: Ruby Behrmann, Musikalische Leitung/Gesang: Mona Sachße, Choreografie: Benze C. Werner, Spiel: Felicitas Martin, Erika Dahlen, Marie-Ange Meyer-Plate. Dauer: ca. 70 Minuten. Barrierefreiheit: Rollstuhlgerechte Plätze können reserviert werden. Tickets: 21,80 Euro (ermäßigt 9,08 Euro) über www.sommerblut.de. Weitere Infos: www.bkm-performance.de