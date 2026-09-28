Der Kölner Dom ist am Tag der Deutschen Einheit erneut kostenfrei für jedermann zugänglich. Bereits während der zentralen Bistumswallfahrt im September konnten auch Touristinnen und Touristen Deutschlands bekannteste Kirche gratis betreten. Sie waren eingeladen, gemeinsam mit anderen Pilgern zum sogenannten Dreikönigenschrein zu kommen. Der Gratis-Tag am 3. Oktober findet hingegen unabhängig von religiösen Angeboten in der Kathedrale statt.

Seit Juli kostet der Kölner Dom 12 Euro Eintritt für Touristinnen und Touristen. Es gibt Ermäßigungen und Ausnahmen, etwa mehrere Gratis-Tage pro Jahr. Dazu zählen neben einigen kirchlichen Festen und besonderen Aktionen auch zwei staatliche Feiertage: der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sowie der Tag der Arbeit am 1. Mai.

Kölner Dom ist am Samstag ab 10 Uhr geöffnet

„Die Kinder haben frei, müssen nicht zur Schule. Die meisten Eltern haben auch frei. Sie können gut die Zeit nutzen, mal einen Ausflug nach Köln zu machen“, sagte Dompropst Guido Assmann im Juni bei der Vorstellung des neuen Eintrittsgeldes.

Der Kölner Dom ist am 3. Oktober zwischen 10 Uhr und 17.45 Uhr für touristische Besuche geöffnet. In dieser Zeit finden keine Gottesdienste statt.

Die Einführung der Zugangsgebühr hatte einerseits Verständnis, andererseits Kritik hervorgerufen. Die Dom-Verantwortlichen wollen mit dem Geld die Finanzlage am Dom verbessern. Wer einen Gottesdienst besuchen will, kann die Kirche allerdings stets kostenfrei betreten.

Gratis Zugang erhalten zudem Menschen, die in der Kathedrale beten oder eine Kerze anzünden wollen. Sie gelangen über den Nordeingang in einen abgegrenzten Bereich der Kirche. Den gesamten Innenraum können an regulären Tagen nur zahlende Gäste besichtigen. (kna)