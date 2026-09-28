Historischer Wendepunkt am Kölner Rheinufer: Seit dem 1. Juli 2026 kostet der Besuch des Kölner Doms erstmals Geld. Wer die weltberühmte gotische Kathedrale als Tourist besichtigen möchte, muss ab diesem Tag ein Ticket für den Innenraum lösen.

Das Kölner Domkapitel begründet diesen großen organisatorischen Schritt mit den stark gestiegenen Kosten für den Erhalt und den Schutz des UNESCO-Welterbes. Bislang war der große Innenraum frei zugänglich.

In diesem Artikel erfahren Sie alles über die neuen Preise, wer weiterhin umsonst hineindarf und wie die Regelungen ab sofort aussehen.

Eintrittspreise für den Kölner Dom im Überblick

Für den Besuch des Kölner Doms gelten unterschiedliche Ticketangebote für den Innenraum sowie weitere Bereiche wie Domschatzkammer und Turmbesteigung. Kombinierte Tickets sind ebenfalls erhältlich. Der Zugang für touristische Besucher erfolgt über das Hauptportal, während das Nordportal weiterhin für Gebet und stille Besuche kostenfrei geöffnet bleibt.

Dominnenraum: 12 Euro regulär / 6 Euro ermäßigt Domschatzkammer: 8 Euro regulär / 4 Euro ermäßigt Turmbesteigung: 8 Euro regulär / 4 Euro ermäßigt Kombikarte für Schatzkammer und Turm: 12 Euro regulär / 6 Euro ermäßigt

Wer hat Anspruch auf kostenlosen oder ermäßigten Eintritt?

Nicht alle Reisenden müssen die volle Gebühr bezahlen. Die Verantwortlichen haben umfassende Ausnahmen festgelegt, um den Zugang zur Kultur weiterhin sozialgerecht zu gestalten.

Kostenloser Zugang zum Dominnenraum

Ein Ticket für den Innenraum ist für folgende Personen nicht erforderlich:

Kinder bis einschließlich 13 Jahre Menschen mit einer Schwerbehinderung sowie deren eingetragene Begleitperson Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins Personen, die den Dom für den Besuch eines Gottesdienstes oder zum persönlichen Gebet betreten. Für diesen Zweck bleibt das Nordportal beim Hauptbahnhof auch außerhalb der Gottesdienstzeiten als eigener Zugang geöffnet.

Ermäßigte Tickets

Der ermäßigte Tarif entspricht genau der Hälfte des regulären Preises. Sofern am Einlass ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden kann, gilt dieser für:

Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren sowie deren Begleitpersonen Studierende und Auszubildende Inhaberinnen und Inhaber eines in Nordrhein-Westfalen ausgestellten Sozialpasses

Gilt die Gebühr auch für Kölnerinnen und Kölner?

Ja, für Einheimische gelten dieselben Tarife, Ermäßigungen und Befreiungen wie für alle anderen Besucher auch.

Kostenfreie Tage im Jahr 2026 und 2027

An ausgewählten Tagen im Kalenderjahr entfällt die Eintrittsgebühr für den Dominnenraum komplett. Wenn Sie Ihre Städtereise nach Köln flexibel planen können, bieten sich diese Termine für eine kostenlose Besichtigung an:

3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) Zeitraum der jährlichen Dreikönigswallfahrt, Ende September Zeitraum vom Dreikönigstag am 6. Januar bis zum darauffolgenden Sonntag Kölner Nacht der offenen Kirchen 1. Mai (Tag der Arbeit)

Öffnungszeiten und Besichtigungszeiten

Die Zeiten für touristische Besichtigungen weichen von den allgemeinen Öffnungszeiten der Kirche ab. Dadurch wird sichergestellt, dass die laufenden Gottesdienste und die Ruhe der Betenden nicht durch den Tourismus gestört werden.

Montag bis Samstag: 10.00 bis 17.45 Uhr Sonntag und Feiertage: 13.30 bis 16.30 Uhr

Der letzte Einlass für Touristen erfolgt jeweils 15 Minuten vor dem Ende der Besuchszeit. Während der täglichen Gottesdienste ist eine rein touristische Begehung des Innenraums ausgeschlossen.

Praktische Tipps für die Besichtigung

Die Tickets können sowohl vor Ort als auch digital erworben werden. Um längere Wartezeiten am Einlass zu verkürzen, empfiehlt es sich, Eintrittskarten vorab über das offizielle Online-Ticketportal des Doms zu reservieren. Eine zentrale Tageskasse vor Ort wurde zudem im Kurienhaus am Roncalliplatz 2 eingerichtet.

Da am Eingang Sicherheitskontrollen stattfinden, sollten größere Taschen, Koffer und Rucksäcke am besten im Hotel oder in den Schließfächern am Kölner Hauptbahnhof gelassen werden. Zudem wird im gesamten Innenraum um angemessene Kleidung mit bedeckten Schultern und Knien sowie ein respektvolles, ruhiges Verhalten gebeten. (jag)