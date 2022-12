Köln-Innenstadt – Kölner Polizisten haben am Donnerstagnachmittag einen Raser auf der Rheinuferstraße in der Altstadt-Süd gestoppt. Der 21-jährige Mercedes-Fahrer war deutlich zu schnell unterwegs, ein in Höhe „am Leystapel“ aufgestelltes Lasergerät zeigte laut den Beamten eine Geschwindigkeit von 126 km/h an. Erlaubt sind dort 50 km/h. Nach Abzug Nach Abzug des Toleranzwertes wird dem jungen Fahrer also eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 72 km/h vorgeworfen.



Insgesamt stoppten die Polizisten innerhalb von zwei Stunden mehr als 20 Fahrer, die zu schnell auf der Rheinuferstraße in Richtung Süden unterwegs waren. Sechs waren schneller als 100 km/h unterwegs, sie erwarten nun Bußgelder sowie Fahrverbote. (red)