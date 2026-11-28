Es klingt fast wie ein Märchen. Da lebt seit Jahrzehnten ein Ehepaar in Köln, das, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, eine Kunstsammlung von internationalem Rang aufgebaut hat. Mehr als 2500 Werke. Nun wollen Dorothee und Kurt von Storch dieser Sammlung ein Zuhause geben, ihrer Stadt ein neues architektonisches Wahrzeichen verschaffen, dafür rund 100 Millionen Euro aus ihrem Privatvermögen investieren – und den Betrieb des Hauses über ihre eigene Lebenszeit hinaus sichern. Ohne einen Cent Steuergeld.

100-Millionen-Euro-Museum Köln bekommt ein neues Wahrzeichen Von Gerald Selch und Michael Kohler Merken Merken

Selten hat sich für Köln in den vergangenen Jahren eine so vielversprechende städtebauliche Perspektive eröffnet wie mit diesem Projekt. Denn die Bedeutung des Vorhabens reicht weit über die Kunst hinaus. Die Storch Collection könnte zum Schrittmacher für die Entwicklung des gesamten Deutzer Hafens werden. Noch bevor dort Tausende leben und arbeiten, könnte ein Ort entstehen, der Menschen aus Köln und aller Welt ans rechtsrheinische Ufer zieht, der diesem neuen Stadtviertel eine Identität gibt.

Für die Stadt muss es nun darum gehen, das Vorhaben mit aller Kraft zu unterstützen Gerald Selch

Was für ein starkes Signal, wenn eines der ersten Gebäude dieses neuen Quartiers kein Bürokomplex wäre, dem hoffentlich viele Wohnhäuser folgen, sondern ein der Öffentlichkeit zugewandter Kulturbau von herausragender Architektur. Dabei ist die Geschichte Kölns als Kunst- und Museumsstadt untrennbar mit dem Engagement großer Mäzene verbunden. Wallraf, Richartz, Haubrich, Peter und Irene Ludwig – ohne ihre Großzügigkeit wäre diese Stadt eine andere. Doch das Engagement der Eheleute von Storch geht einen Schritt weiter. Sie schenken der Stadt keine Sammlung, für deren Unterbringung und Präsentation die öffentliche Hand fortan aufkommen muss. Sie übernehmen selbst die Verantwortung dafür.

Das Museum bleibt komplett in privater Hand, was den Gewinn für die ganze Stadt, der finanziell die Hände gebunden sind und die solche Würfe gar nicht mehr stemmen kann, noch größer macht. Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein. Köln als Museumsstadt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Das Wallraf-Richartz ist derzeit geschlossen, das Römisch-Germanische Museum seit 2018 nicht mehr an seinem angestammten Ort, das Stadtmuseum in einem ehemaligen Modehaus untergebracht.

Beim Museum Ludwig steht eine Sanierung bevor, deren Dimensionen sich bislang allenfalls erahnen lassen. Während Köln also darüber diskutiert, wie es seine Kulturinstitutionen erhalten und finanzieren kann, machen sich zwei Privatleute daran, in gut vier Jahren ein neues Museum von Weltrang zu errichten. Dass ein solches privates Engagement eine enorme Kraft entfalten kann, hat Köln schon einmal erlebt. Als Unternehmer Hans Imhoff 1993 sein Schokoladenmuseum eröffnete, war von dem Rheinauhafen, wie wir ihn heute kennen, noch wenig zu erahnen. Imhoff investierte 53 Millionen Mark.

Heute zählt das privat betriebene Schokoladenmuseum jährlich mehr als 700.000 Besucher – fast so viele wie sämtliche städtischen Museen zusammen. Auch hier hat das Engagement einer Unternehmerfamilie die Stadt weit über das eigentliche Vorhaben hinaus bereichert. „Wenn es das Leben gut mit einem meint, hat man auch eine gewisse Verpflichtung, etwas zurückzugeben“, sagt Kurt von Storch. Es ist eine Haltung, von der man sich wünschen würde, dass sie mehr Menschen teilen, die über vergleichbare Möglichkeiten verfügen.

Für die Stadt muss es nun darum gehen, das Vorhaben mit aller Kraft zu unterstützen. Nicht mit Geld, sondern mit Kompetenz und dem unbedingten Willen, ein solches Projekt gelingen zu lassen. Es sollte der Ehrgeiz aller Beteiligten sein, zu zeigen, dass ein Vorhaben dieser Größenordnung in wenigen Jahren verwirklicht werden kann. Das allein wäre im Köln der vergangenen Jahre schon eine Sehenswürdigkeit.