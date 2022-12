Südstadt – Hans Mörtter, der seit 1987 Pfarrer der Lutherkirche in der Kölner Südstadt ist, hat am Mittwoch, 9. März, über Facebook zur Spende für geflüchtete ukrainische Kinder aufgerufen. Die Spenden sollen demnach unkompliziert in einer speziell eingerichteten Stelle der Lutherkirche am Martin-Luther-Platz 2-4 abgegeben werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Facebook, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Facebook angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben gutem Schuhwerk und guter Kleidung für Mädchen im Alter von 11 bis 16 Jahren und Jungen im Alter von 6 bis 13 Jahren, seien vor allem Geldspenden am hilfreichsten.

Insbesondere geflüchtete Waisenkinder, so Mörtter, seien stark auf Hilfe angewiesen. Ihre Aufnahme und Unterbringung erfolge durch die Stadt. Die Kinder seien vorerst in Hostels untergekommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Krieg in der Ukraine Anzeige Kölner Hostels nehmen geflüchtete Kinder und Frauen auf

Hilfsgüter aus Köln in die Ukraine Anzeige „Ob ich wieder rauskomme, weiß ich nicht“ von Uli Kreikebaum

Ankunft, Spenden, Unterkunft Anzeige So läuft die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in Köln von Anna Westkämper , Moritz Wüst , Dirk Riße , Eva Bobchenko

In Zusammenarbeit mit dem Blau-Gelben Kreuz und der RheinFlanke, die sich nach eigenen Angaben in verschiedenen Projekten für die Bedarfe von jungen Menschen mit Fluchtbiografie einsetzt, möchte Pfarrer Mörtter die Koordination der Versorgung der geflüchteten Kinder in den nächsten Tagen und Wochen weiter unterstützen. (wue)