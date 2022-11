Köln – In der Nacht zum Mittwoch hat in der Kölner Innenstadt eine Ballettschule gebrannt. Gegen 2.40 Uhr rückte die Kölner Feuerwehr in die Richard-Wagner-Straße aus. Die Feuerwehrleute bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle, obwohl Brandbeschleuniger am Tatort gefunden wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (ksta)