Lanxess-Arena 2750 Polizeianwärter feierlich vereidigt

2750 Kommissaranwärter legten in der LanxessArena in Köln ihren Diensteid ab.

Köln – In der Lanxess-Arena sind am Donnerstag 2750 Polizeianwärterinnen und -anwärter für ganz NRW zentral vereidigt worden. Wie viele von ihnen am Ende in Köln eingesetzt werden, steht noch nicht fest. Wie üblich warfen sie am Ende der Zeremonie ihre Mützen in die Höhe. Zuvor hatten sie feierlich ihren Eid auf die Landesverfassung geschworen.

„Wir stehen hinter Ihnen, wir sind stolz auf Sie“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Ein kompletter Kurs mit 33 Teilnehmern fehlte quarantänebedingt, weil einer der Studenten positiv auf Corona getestet worden war.



Das könnte Sie auch interessieren:

„Love Scamming“ Anzeige Mit dieser Masche werden Kölnerinnen um ihr Geld gebracht von Tim Stinauer

Mit Bar auf der Dachterrasse Anzeige Wasserturm-Hotel in Köln wird zu Luxus-Hilton von Christiane Vielhaber

Zwölf Jahre nach Einsturz Anzeige Neue Heimat des Historischen Archivs in Köln eröffnet von Oliver Görtz

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wies darauf hin, dass den hohen Einstellungszahlen eine Pensionierungswelle entgegenstehe. Unter dem Strich blieben nur 86 Polizisten als Verstärkung übrig. (ts)