Wieder verschwindet ein Traditionsgeschäft aus der Kölner Innenstadt. Die grellgelben Plakate sind schon seit August nicht mehr zu übersehen: An der Fassade des Mephisto-Shops in der Kolumbastraße 5 kleben große Schilder mit der Aufschrift „Alles muss raus!“ und „Räumungsverkauf – wir schließen!“ Das Geschäft zieht sich aus Köln zurück.

Ausverkauf in Köln: Mephisto-Shop macht dicht

„Wir schließen Ende November 2026“, heißt es unter anderem auf Facebook. Letzter Verkaufstag ist laut Aushang am Laden der 28. November. Wer schnell ist, kann sich noch echte Schnäppchen sichern. Betroffen sind nicht nur Schuhe der bekannten Marke Mephisto selbst, sondern auch andere Markenschuhe.

„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage haben wir uns entschieden, den Mephisto-Shop in Köln zu schließen“, erklärt der Betreiber auf Nachfrage. Das gesamte Sortiment müsse deshalb zügig abverkauft werden. Der Räumungsverkauf läuft bereits – Ende November soll dann endgültig Schluss sein für den Mephisto-Shop in der Kölner Innenstadt.

Mephisto für Komfort-Wanderschuhe bekannt

Mephisto ist ein 1966 gegründetes französisches Unternehmen mit Sitz im lothringischen Sarrebourg (Frankreich). Gegründet wurde die Marke von Martin Michaeli, der bis heute Aufsichtsratsvorsitzender ist – das Unternehmen befindet sich weiterhin in Familienhand, geführt von seinen Kindern Stephanie und Marc.

Bekannt ist Mephisto vor allem für seine Komfort-Wanderschuhe. Seit 2003 stellt der Konzern auch Accessoires und Kleidung her. Weltweit beschäftigt Mephisto nach zuletzt verfügbaren Angaben (Stand 2021) rund 2800 Mitarbeiter. (red)