Kölner Volkstheater Gerd Köster zurück am „Automatenbüffet"

Köln – Corona macht derzeit aus vielen Veranstaltungen Zitterpartien. Erkrankt ein Spieler, kann man das im Profifußball dank der Tiefe des Kaders ausgleichen. Am Theater ist das schwieriger. Nehmen wir „Automatenbüffet“, das neue Stück an der Volksbühne am Rudolfplatz. Erst musste die Premiere um eine Woche verschoben werden, weil das Ensemble krankheitsbedingt nicht proben konnte. Am Tag nach der Premiere viel Hauptdarstellerin Susanne Pätzold positiv getestet aus – Storno. Anfang letzter Woche hatte es dann Sänger Gerd Köster erwischt. Der zeigte zwar keine Symptome, aber eben auch keinen negativen Test. Mittlerweile ist Köster wieder an Bord und Theater-Chef Axel Molinsky kann erfreut mitteilen: „Wir spielen am Sonntag, 3.April, zweimal, um 14.30 Uhr und um 19.30 Uhr.“ Und Karten gibt es auch noch – angesichts des Schnees auf den Apfelblüten draußen eine schöne Sonntags-Alternative im Warmen.

Zumal die Aufführung beste Unterhaltung verspricht. Christian Bos, Theaterkritiker des „Kölner Stadt-Anzeiger“, schreibt: „Die Regisseurin Susanne Schmelcher hat im "Automatenbüffet" nun den idealen Stoff zum hundertjährigen Bestehen des Vereins Freie Volksbühne Köln gefunden: leicht zugängliches, genussfreudiges Volkstheater, dessen schneidender Blick auf die Gesellschaft auch nach 90 Jahren noch nicht stumpf geworden ist. (…) Geraden Rücken zeigt einzig Gerd Köster als Parkbankpenner Puttgam, er hat nichts mehr zu verlieren. Kösters gemeinsam mit Frank Hocker verfasste, hier mit Buddy Sacher gespielte kölsche Krätzje bilden den kommentierenden Chor zur laufenden Handlung und Schmelcher hat sie wunderbar organisch in diese integriert. Die Hommage an den kölschen Geist des Ortes ist eine vergiftete: Seebrück, das könnte Köln sein, es gibt dort sogar einen Karnevalsumzug. (…)Starkes Stück, starke Aufführung, bittere Moral.“

Automatenbüffet, Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Str. 5, Köln-Innenstadt. Tickets zu 32 Euro unter 0221-952 9910 oder an der Abendkasse.

Weitere Termine unter volksbuehne.de