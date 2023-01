Kölsche Band Räuber  „2G wird kommen und die Leute wollen wieder feiern“

Köln – „Es reicht nicht aus, immer nur davon zu singen, wie schön wir Kölschen doch zusammenhalten, sondern man muss auch anpacken und was tun. Das ist der richtige und der einzige Weg“, sagt Kurt Feller, Keyboarder und Mitbegründer der Räuber, die eigentlich mit einer umfangreichen Tour in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern wollten.



Auftritte nur Benefiz für Betroffene der Flutkatastrophe

Gut eineinhalb Jahre habe man so gut wie gar nicht arbeiten können, kaum Konzerte gehabt und nichts verdient. „Alles ist ausgefallen oder ins nächste Jahr verschoben worden. Jetzt haben wie zwar wieder einige Auftritte, verdienen aber immer noch nichts, denn gegenwärtig ist alles Benefiz – meist für die Betroffenen der Flutkatastrophe“, sagt Sänger Sven West. „Damit erfüllen wir nur unsere Pflicht. Wir machen, was wir können.“ Und das ist in erster Linie das Musizieren.

Ihre aktuelle Befindlichkeit haben die Räuber in einen neuen Song gepackt, den sie derzeit im Studio des Pavement-Labels aufnehmen: „Alle för Kölle“. Feller sagt lachend: „Es wurde einfach mal wieder Zeit, einen Song zu schreiben, in dem Kölle vorkommt.“ Die Rohfassung stammt von Gitarrist Andreas „Schrader“ Dorn und wurde dann von der Band ausgefeilt. „Hey, pack met uns an. Loss helfe, wo immer et jeiht“ heißt es da oder auch „Ejal wo du herküs', ejal wer do bes – mir stonn zesamme, weil dat su en Kölle es.“

Dieser Song, mit dem die Räuber in die kommende Karnevalssession gehen wollen, ist nach der Liebes-Ballade „Mia“ – kürzlich auf allen Download-Portalen und als Video bei Youtube veröffentlicht – der zweite Titel, den die Räuber in ihren neuen Besetzung aufgenommen haben.



Die Räuber: Leute wollen an Karneval feiern

Vor einigen Monaten sind Schlagzeuger Thommy Pieper und Bassist Martin Zänder hinzugekommen und haben sich schon gut mit eingespielt. Nach einer einwöchigen Flusskreuzfahrt auf der Donau mit täglichen Auftritten auf dem „Räuberschiff“ Mitte Oktober starten die Vorbereitungen für die Session. Am 11.11. sind die Räuber auf dem Heumarkt und am Tanzbrunnen und zwei Tage später in der Lanxess-Arena dabei.



„Für den Karneval bin ich optimistisch“, sagt Feller. „2G wird kommen und die Leute wollen wieder feiern.“ Und dann wohl auch den Hit der Räuber mitsingen, der auf dem Sampler „Karneval der Stars“ veröffentlicht wird. Für die 51. Ausgabe dieser Reihe haben auch schon einige Kollegen im Pavement-Studio an den Mikrofonen gestanden. So Kempes Finest („Mädche vum Rhing“) und Lupo („Matrosen“), Chanterella („Veedel-Love“) und zuletzt die Bläck Fööss („Wie fröher nur späder“).