Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist der nächste Schritt die häusliche Quarantäne.

Doch ab wann besteht ein Verdacht? Wer entscheidet über Tests und Quarantänen? Welche Behörden helfen?

Eine Kölnerin kam in Kontakt mit einer Corona-Patientin - damit begann ein Behörden-Marathon. Wirklich zuständig scheint sich niemand zu fühlen. Die Geschichte einer Odyssee

Köln -

Das Coronavirus breitet sich aus. Es gibt immer mehr positiv getestete Fälle in NRW, teilen die Gesundheitsämter täglich, fast stündlich mit. Damit wird auch die Anzahl der Kontaktpersonen immer größer. Doch was, wenn man erfährt, dass man direkten Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte? „Man möchte sich richtig verhalten, doch man bekommt erst einmal das Gefühl allein gelassen zu werden“, erzählt eine in Köln lebende Frau, die über Karneval in Heinsberg zu Besuch war. Am Samstag meldete sie sich beim „Kölner Stadt-Anzeiger“.