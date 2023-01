Köln – In Köln sind am Samstagmittag zwei neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Das gab die Stadt Köln bekannt. Es handelt sich um eine 28 Jahre alte Frau und einen 30 Jahre alten Mann.



Die Bluttests fielen bei beiden Patienten positiv aus. Die Frau und der Mann haben beide einen Bezug zu einer Karnevalsparty im Kreis Heinsberg, in der Ortschaft Gangelt-Langenbroich. Bei dieser hatte ein 47 Jahre alter Mann mitgefeiert, der zu diesem Zeitpunkt am Coronavirus erkrankt war. Die Stadt Köln teilte außerdem mit, dass es in Köln zwei weitere Verdachtsfälle gibt, die ebenfalls einen Bezug zum Kreis Heinsberg haben.

Köln: Stadt bestätigt zwei Corona-Patienten

Die 28 Jahre alte infizierte Frau befindet sich derzeit in einem Kölner Krankenhaus in einem isolierten Zimmer. Sie litt unter Kopfschmerzen und Husten, hatte aber kein Fieber. Da sie die Karnevalsparty in Gangelt-Langenbroich besucht hatte, war sie allerdings in den vergangenen Tagen zu Hause geblieben und hatte den Kontakt zu anderen Menschen vermieden. Sie ließ sich lediglich von einer Verwandten versorgen, die als Krankenschwester arbeitet und deshalb den nötigen Abstand zu der Patientin einhielt.



Am Freitag wurde sie in das Kölner Krankenhaus eingeliefert, das den Fall sofort dem Gesundheitsamt meldete. Genauere Informationen zu dem ebenfalls erkrankten 30-Jährigen lagen der Stadt am Samstagnachmittag noch nicht vor.

Bislang sind alle Corona-Infektionen in NRW auf den ersten Fall in Heinsberg zurückzuführen.

Köln: Infektionsschutz-Zentrum in der Uniklinik

Oberbürgermeisterin Henriette Reker kündigte an, dass die Stadt, die Uniklinik und die Kassenärztliche Vereinigung gemeinsam auf dem Uniklinik-Gelände ein Infektionsschutz-Zentrum einzurichten. Es soll bis Montag mit drei Ärzten besetzt sein, die Hausärzte dabei unterstützen, mögliche Verdachtsfälle besser einschätzen zu können.



Ärzte betonen: „Es gibt keinen Anlass für Panik“

„Es gibt für Panik keinerlei Anlass“, sagte Edgar Schömig, Ärztlicher Direktor der Uniklinik. Wer den Verdacht habe, am Coronavirus erkrankt zu sein, solle zunächst telefonisch seinen Hausarzt kontaktieren, der dann entscheide, wie weiter zu verfahren ist.



„Die meisten Sorgen bereiten uns die Ängste der Menschen“, sagte Jürgen Zastrow Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Er rief ebenso wie Oberbürgrmeisterin Henriette Reker dazu auf, einen kühlen Kopf zu bewahren. „Köln hat sich gut vorbereitet“, sagte Reker. Sie sehe angesichts der aktuellen Lage keinen Grund, einen Krisenstab einzuberufen. „Das geht zwar in kürzester Zeit, aber nur dann, wenn die Situation es erfordert“, sagte die Oberbürgermeisterin. Sie forderte zudem, dass das Land Nodrhein-Westfalen eine grundsätzliche Lösung für den Umgang mit größeren Veranstaltungen finden müsse, damit es nicht überall Insellösungen gebe.

Zuvor war bereits bei einem in Köln stationierten Soldaten das Coronavirus nachgewiesen worden. Er wird in Rheinland-Pfalz behandelt. Auch er hatte die Karnevalsveranstaltung in Heinsberg besucht.

Verdachtsfall in Köln-Kalk



Zu den zwei Verdachtsfällen in Köln zählt wohl auch ein Mitarbeiter des Stellwerks in Köln-Kalk, dessen Umfeld Verbindungen zur Karnevalsparty in Heinsberg aufweist. Das Stellwerk war am Samstag deshalb nicht besetzt. Der Schienengüterverkehr werde umgeleitet. Auswirkungen auf den Personenverkehr gibt es den Angaben zufolge aber nicht.



Die Umleitungen sollen voraussichtlich noch bis Sonntag bestehen.