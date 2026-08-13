Pink leuchtet der Lampen-Schriftzug und verspricht „La Dolce Vita“, „das süße Leben“, zwischen Farnen und anderen Gewächsen aus Kunststoff, die eine ganze Wand des Wintergartens bedecken. Aus den Lautsprechern dudelt ein Urlaubs-Soundtrack, Italo-Pop vom italienischen Sender „Radio Margeritha“. Der Name des Lokals „Martino Italy Snack and more“ an der Geisbergstraße 31c ist Programm. Auf der Speisekarte stehen italienische Spezialitäten: Antipasti, Arancini, Focaccia, Panini, Pasta, Risotto – und „Pinsa“, ähnlich einer Pizza, aber oval.

Es gibt noch einen Unterschied: „Der Pinsateig besteht aus fünf Sorten Mehl, aus Reis-, Mais-, Soja-, Kichererbsen- und Weizenmehl“, sagt Lokalmitinhaberin Ilenia Bonincontro. „Der Teig enthält auch keine Hefe, geht 72 Stunden lang und ist daher besonders gut verdaulich.“ Besonders beliebt bei den Gästen ist die „Pinsa Martino“ mit Mortadella, Büffelmozzarella und Pistazienpesto. Allerdings fällt die Auswahl mittlerweile schwer: 15 verschiedene Pinsasorten stehen auf der Karte. Zum Dessert gibt es Tiramisu und Cannoli, an der Eistheke zudem 18 selbstgemachte Eissorten.

Martino und Ilenia Bonincontro auf der Terrasse ihres Lokals. Copyright: Susanne Esch

Vom Imbiss zum Restaurant

Das „Martino Italy Snack & More“ ist groß geworden und mittlerweile viel mehr als eine Anlaufstelle für Liebhaber italienischer Snacks. Mit einem Büdchen haben die beiden jungen Sizilianer Ilenia und Martino Bonincontro vor drei Jahren in „Klettenberg Land“ an der Geisbergstraße, Ecke Drachenfelsstraße, begonnen und den gastronomisch unterversorgten Teil des Viertels mit italienischer Feinkost, selbstgemachtem Eis und Snacks versorgt.

Schnell entwickelte sich das Italo-Büdchen zum beliebten Treffpunkt – und der Imbissladen zum Restaurant. Seit 2024 haben die Bonincontros eine Konzession für den Gastrobetrieb vor der Tür des ehemaligen Büdchens und mit dem Wintergarten dort eine passende gläserne Behausung geschaffen, nebst Markisendach, das je nach Wetterlage und Sonnenstrahlung ein- oder ausgefahren werden kann. Für besonders heiße Tage steht sogar eine Klimaanlage bereit.

Platz für die Mittagspause, ein Eis und zum Abendessen

An den Tischen und Stühlen im Vintagelook finden bis zu 30 Gäste Platz, vor der Eistheke noch einmal 16. Am „Martino“ ist den ganzen Tag Betrieb: Ab 12 Uhr kommen die Menschen, die in den nahegelegenen Büros an der Luxemburger Straße arbeiten. Ab 15 Uhr legen die Eltern, die ihre Kinder aus den Kitas in der Nähe abholen, einen Stopp ein, essen mit ihnen ein Eis oder treffen sich auf einen Kaffee der Rösterei Seba oder einen Aperol. Am Abend kommen die nächsten Gäste zu einem ausgiebigeren Mahl.

Die Menschen aus dem nahegelegenen Seniorenheim würden auch gerne nur auf ein Glas guten Wein vorbeischauen, erzählt Ilenia Bonincontro. Manche ältere Dame würde sich dafür extra schön machen und ihren Schmuck anlegen. Das Lokal um die Ecke biete die einzige Möglichkeit, einmal auszugehen – und Kurzurlaub vom Heimleben einzulegen. „Bei uns ist man in Italien, ohne einen Flug zu buchen“, sagt Martino Bonincontro. „Man ist nicht nur Gast, sondern Teil der Familie.“

„Martino Italy Snack & More“, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr, Freitag: 11 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: 12 bis 22 Uhr. Panini kosten zwischen 7,90 und 13,90 Euro, Focaccia zwischen 8,90 und 10,90 Euro, Pasta, Risotto und andere Hauptspeisen zwischen 8,90 und 13,90 Euro. Die Pinse kosten zwischen 8,90 und 16,90 Euro.