An der Kreuzung Aachener Straße/Stadtwaldgürtel halten die Stadtbahnlinien 1, 7 und 13 sowie die Buslinien 140, 172 und 173. Sie fahren auf direktem Weg nach Weiden-West, Bensberg, Frechen und Zündorf, sowie Thielenbruch. Dort verläuft die wichtige ÖPNV-Achse von Sülz über Ehrenfeld bis Mülheim. An dem Verkehrsknotenpunkt wechseln viele Menschen, nicht nur den Bus oder die Bahn. Er bietet sich auch als Umsteigemöglichkeit auf Zweiräder an. Deshalb soll die Stadt nach dem Willen der Bezirksvertretung Lindenthal dort auf der großen Fläche an der Abzweigung der Hültzstraße eine Mobilstation errichten.

Neben Leihrädern sollen dort auch E-Scooter stehen dürfen

Einige Leihräder der KVB stehen bereits vor Ort. Sie sollen eingebunden werden. Hinzukommen sollen nun noch überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie Lastenräder, sowie klar gekennzeichnete Abstellflächen für Leihräder und E-Scooter. Wer umsteigt, soll sich künftig darauf verlassen können, dass auf dem Platz Leihräder und E-Scooter bereitstehen und sichere sowie regengeschützte Abstellmöglichkeiten für Räder vorhanden sind.

Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Bettina Spillmann (CDU) von deren Fraktion der Antrag für den Beschluss stammt, ist sich sicher, dass der Bedarf für eine solche Mobilstation vor Ort groß ist. Sie nennt ein Beispiel: „Wenn jemand nach Bensberg oder Mülheim muss, aber nicht die gesamte Strecke mit dem Rad fahren möchte, kann er oder sie es an der Mobilstation abstellen und auf die Bahn umsteigen.“

„Wenn das E-Scooter-Verleihsystem in der Stadt jetzt bald neu aufgestellt wird, ist die Mobilstation an der Kreuzung das passende Pilotprojekt“, findet Spillmann. Dass dies anstünde, hatte Verkehrsdezernent Asacan Egerer in einer vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung gesagt. Danach laufen die Nutzungserlaubnisse für die E-Scooter-Anbieter Ende des Jahres aus. Dann werde das System komplett verändert: Drei Anbieter werden ausgewählt, Abstellverbotszonen in der Stadt sukzessive ausgeweitet. Ebenso die Abstellbereiche, in denen die Scooter geparkt werden müssen. Bislang gibt es sie nur in der Innenstadt.

Ob die versiegelte Fläche an der Ecke Aachener Straße/Stadtwaldgürtel dazugehören wird, kann die Stadtverwaltung allerdings noch nicht bestätigen. Zunächst sei die Fläche durch einen kleinen Weihnachtsmarkt namens „Winterzauber am Stadtwald“ belegt. Dadurch stünden Abstellmöglichkeiten für die Dauer der Adventszeit nicht zur Verfügung.