Neue Heimat für die Bläck-Fööss-Gondel

Fast vollzählig nahmen die Bläck Fööss „ihre“ Gondel im Stadtmuseum in Empfang – das Highlight der Ausstellung.

Köln – „Die haben die Gondel abgehängt, weil es zu viel geblasen hat“, spielte ein Fotografen-Kollege scherzhaft auf Sturmtief „Sabine“ an, als am Dienstag vor dem Kölnischen Stadtmuseum ein besonderes Objekt eintraf: Eine Kabine der Kölner Seilbahn, die zum Glanzpunkt der Sonderausstellung anlässlich des 50-jährigen Band-Jubiläums zählt. Gestaltet wurde sie als Hommage an die Bläck Fööss, die „Mutter aller kölschen Bands“, die mit sechs Mitgliedern selbstverständlich zum Empfangskomitee gehörten.

Kurator Philipp Hoffmann: „Seit 2016 schwebt die Bläck-Fööss-Gondel über den Rhein. Eine schöne Symbolik: Wie die Musik der Bläck Fööss verbindet sie das linksrheinische mit dem rechtsrheinischen Köln.“

Sonja Lorsy, kaufmännische Geschäftsführerin der Kölner Seilbahn-Gesellschaft, die eine Tochter der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ist, fügte hinzu: „Bläck Fööss, Seilbahn und KVB sind lebensnahe Marken Kölns und befördern auf besondere Weise das Lebensgefühl der Kölnerinnen und Kölner.“

Die 400 Kilo schwere Gondel findet ihren Platz am Anfang der Ausstellung „50 Johr Bläck Fööss“, die vom 21. März bis zum 28. Juni zu sehen sein wird. Präsentiert werden Objekte aus dem Privatbesitz der Musiker, Erinnerungsstücke der Fans und Exponate zu stadtgeschichtlichen Themen, die Bläck-Fööss-Lieder geprägt haben. Zu sehen sind beispielsweise Kleidungsstücke von Auftritten, eine Gitarre von Gründungsmitglied Erry Stoklosa, Bühnendekorationen und Merchandising-Artikel – mehr als 300 Exponate.

Da die Ausstellung von der Musik lebt, kommen Hörstationen und eine Mitsing-Box dazu. Danach gefragt, wie er es empfindet, dass die Band Museumsreife erlangt hat, antwortete Gus Gusovius, 69: „Altersentsprechend ziemlich normal.“ Bömmel Lückerath, 70, sagte: „Schon als Schüler habe ich das Stadtmuseum besucht. Jetzt selber Teil einer Ausstellung zu sein, ist ein komisches Gefühl.“

Wenn die Seilbahn, die in Höhe der Zoobrücke die beiden Ufer des Rheins verbindet, am 27. März ihren Betrieb wieder aufnimmt, wird diese ausgeliehene Kabine also fehlen. Doch die Bläck Fööss fahren weiter mit: Anlässlich des Bandjubiläums wird gerade eine andere Gondel gestaltet.