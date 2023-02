In der Flora wir eine Pflanzenberatung für Besucher angeboten.

Riehl – Zu einer Pflanzenberatung für Hobbygärtner sowie einer Führung zum Thema Bäume lädt der Botanische Garten Anfang September ein. Am Mittwoch, 4. September, geben Experten aus dem Gärtnerteam wieder Ratschläge zum richtigen Umgang mit heimischen und exotischen Gewächsen. Sie beraten bei Krankheiten, Schädlingsbefall, Mangelversorgung und anderen Problemen.



Auch mit Tipps zur Erde und Aussaat helfen sie. Bei Schädlingsbefall sollten Besucher aus Quarantäne-Gründen nur Fotos der betroffenen Teile sowie der Schädlinge mitbringen. Sprechstunde ist in der „Grünen Schule Flora“, die im Park ausgeschildert ist. Der Service ist kostenfrei.

Uhrzeit:

13 bis 15 Uhr

Anmeldung/Vorverkauf: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Auch eine Führung

Am Sonntag, 8. September, lädt Revierleiter Werner Rösner zur Führung zur Vielfalt der Baumborken ein. Er zeigt, was die Borke eines Baumes über ihn verrät. Die Teilnahme kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Treffpunkt am Flora-Haupteingang Stammheimer Weg.



Uhrzeit:

11 Uhr

Preis: Die Teilnahme an der Führung kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Köln-Pass Inhaberinnen und Inhaber.

Anmeldung/Vorverkauf: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Flora und Botanischer Garten

Amsterdamer Straße 34

50735 Köln - Riehl