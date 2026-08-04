Nach Diebstählen aus zwei Autos und dem Aufbruch eines Wohnmobils in Köln-Sürth am frühen Montagmorgen sucht die Polizei nach einem mutmaßlich verletzten Täter.

Ein Anwohner hatte die Polizei gegen 9.30 Uhr alarmiert, nachdem er den Innenraum seines Autos blutverschmiert vorgefunden hatte. Vor Ort entdeckten die Beamten ein zweites, ebenfalls blutverschmiertes Fahrzeug und folgten einer längeren Blutspur.

Suche mit Spürhund blieb erfolglos

Sie erstreckte sich von der Alten Kirchgasse über die Straße „In der Aue“ und endete abrupt im Tulpenweg auf Höhe der Hausnummer 18. Aus Sorge um eine Person in hilfloser Lage leiteten die Einsatzkräfte eine Suche mit einem Mantrailer-Spürhund sowie einer Drohne ein, die jedoch vergeblich blieb.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der gesuchte Verletzte gegen 3.30 Uhr auch ein Wohnmobil in der Alten Kirchgasse aufgebrochen haben könnte. Die Auswertung von Überwachungskameras zeigt einen circa 30 Jahre alten, hell gekleideten Verdächtigen mit dunklen Haaren, Vollbart und einem dunklen Rucksack.

Wer Hinweise zu dem Mann und dem Vorfall geben kann oder über weiteres Videomaterial verfügt, wird gebeten, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)