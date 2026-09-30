Mit Taco Bell kommt eine neue Fastfood-Kette nach Köln. Lange war unklar: Wo genau eröffnet die erste Filiale? Der Standort ist mittlerweile schon länger bekannt: Wer über den Hohenzollernring schlendert, sieht die Handwerker an der Hausnummer 50 am Werk. Nun ist auch klar, wann sich die Türen für Kundinnen und Kunden öffnen.

Die alte Restaurant-Fassade war bereits Stück für Stück verschwunden, das neue Schild ließ nicht lange auf sich warten. Mitten im Herzen der Kölner Innenstadt zieht der US-Fastfood-Riese gerade ein – und zwar im ehemaligen Sausalitos.

Taco Bell: Eröffnung in Köln musste verschoben werden

Als Termin für die Eröffnung war zunächst Donnerstag, der 24. September, mitgeteilt worden. Am Dienstag (22. September) ruderten die Verantwortlichen allerdings zurück. Ein neuer Eröffnungstermin wurde zunächst nicht genannt.

„Grund für die Verschiebung sind die noch laufenden Umbauarbeiten, die leider nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnten“, teilten die Betreiber zudem mit. Auch eine für den 22. September geplante House-Warming-Party habe deshalb kurzfristig verschoben werden müssen.

Mittlerweile gibt es aber einen neuen Termin: „Wir starten am 3. Oktober um 11 Uhr mit einem Influencer- und VIP-Opening und um 15 Uhr mit dem Grand Opening“, teilte das Unternehmen mit.

Der erste öffentliche Taco Bell in ganz Deutschland

Bislang gab es Taco Bell in Deutschland nur auf US-Militärstützpunkten – ganz ohne Zugang für die Öffentlichkeit. Ein erster Anlauf, die Marke breiter im Land zu etablieren, war im Mai 2025 nach Differenzen mit einem Partner gestoppt worden.

Jetzt geht Taco Bell einen neuen Weg: Statt eines einzigen bundesweiten Franchisenehmers vergibt der Konzern die Rechte regional an sechs sogenannte „Area Developer“. Das berichtet der Branchendienst „L'Express-Franchise“.

„Köln passt unfassbar gut zu Taco Bell“

Für Köln und das Rheinland zuständig ist die Feel Better Holding aus Koblenz. Geschäftsführer sind die Unternehmer Peter Gries und Lars Krämer. Ihr Gebiet reicht von Bonn bis Kleve. Krämer selbst hat schon klargemacht, warum ausgerechnet Köln den Anfang macht: „Köln passt unfassbar gut zu Taco Bell.“

Auf Instagram hatte Taco Bell Deutschland den Standort bereits Ende August mit einem Slogan angekündigt: „Von California nach Köllefornia.“ Der Zeitplan: Ende September 2026 soll die Filiale am Hohenzollernring öffnen, so Lars Krämer auf Nachfrage.

Taco Bell wurde 1962 von Glen William Bell in Kalifornien gegründet. Heute betreibt die Kette rund 9000 Restaurants weltweit. Zuletzt sorgte Taco Bell in den USA allerdings auch für Negativschlagzeilen. Mehr als 22.000 Menschen sollen in den USA durch einen Parasiten krank geworden sein. Schuld soll teilweise Salat der Fastfood-Kette gewesen sein.