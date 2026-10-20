Platanen, Kopfsteinpflaster und die mächtige Kirche St. Michael im Rücken: Bei passendem Wetter drängen sich abends junge Kölnerinnen und Kölner mit einem Bier in der Hand auf dem Brüsseler Platz. Wer hier lebt oder abends unterwegs ist, hat daran nie gezweifelt, nun ist es amtlich: Das Belgische Viertel ist Deutschlands angesagtestes Szeneviertel.

Zu diesem Ergebnis kommt der Reiseanbieter TUI in seinem Szeneviertel-Ranking 2026. Mit 81,4 von maximal 100 Punkten belegt das Belgische Viertel den ersten Rang. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Münchner Glockenbachviertel mit 78,6 Punkten und Berlin-Mitte mit 74,3 Punkten. TUI kommentiert: „Wer dachte, der Spitzenplatz gehört für immer Berlin, wird dieses Jahr eines Besseren belehrt.“

Pilates, Ramen, Pistazieneis: Nach diesen Kriterien wurde bewertet

2026 erscheint die Rangliste zum zweiten Mal. Mehr als 50 Viertel in deutschen Großstädten standen im Vergleich, diesmal auf Grundlage neuer Kriterien. Erfasst wurde jeweils pro 10.000 Einwohner die Zahl der Bars, der Pilates-Studios (nach Angaben von Urban Sports Club) sowie der Ramen- und japanischen Restaurants und der Geschäfte für Gebrauchtmode (nach Google Maps). Hinzu kamen die durchschnittlichen Preise für eine Kugel Pistazieneis und einen Negroni sowie die Anzahl der Schlagworte zum jeweiligen Viertel auf TikTok im August 2026.

Punkten konnte das Belgische Viertel im Ranking vor allem in den Bereichen Fitness und Mode. Bei den Pilates-Studios ist es mit 8 pro 10.000 Einwohner bundesweit Spitze. Auf dieselbe Einwohnerzahl kommen außerdem 14,7 Geschäfte für Gebrauchtmode, 90,7 Bars und 28 Ramen- und japanische Restaurants. Für eine Kugel Pistazieneis zahlt man durchschnittlich 2,25 Euro – im Glockenbachviertel werden 2,97 Euro fällig, im Stuttgarter Bohnenviertel sogar 3,50 Euro. Ein Negroni kostet im Schnitt 11,83 Euro und damit genauso viel wie in München und Berlin-Mitte.

TikTok: Berliner Viertel liegen vorn

Eine Schwäche zeigt der Spitzenreiter allerdings: Im August 2026 kam das Belgische Viertel auf TikTok lediglich auf 1.034 Schlagworte. Berlin-Mitte erreichte 8.574, Berlin-Kreuzberg als Bestwert rund 45.000.

Bei TUI sieht man das gelassen: „Auf TikTok ist das Belgische Viertel zwar noch nicht explodiert (1.034 Hashtags im August 2026), aber wer das Viertel im Herzen Kölns einmal kennt, wird es lieben.“

Wie schneiden die Nachbarn vom Rhein ab? Die höchste Bardichte im gesamten Ranking hat zwar die Düsseldorfer Altstadt mit 642 Bars pro 10.000 Einwohner. Insgesamt landet sie mit 67,1 Punkten jedoch nur auf Rang sechs. In Düsseldorf-Unterbilk werden für einen Negroni 15,50 Euro fällig. Im Kölner Friesenviertel ist er mit durchschnittlich 8,50 Euro deutlich billiger – einer der niedrigsten Preise im Vergleich. Ebenfalls auffällig: Die Kölner Südstadt liegt bei den Geschäften für Gebrauchtmode mit 2,5 pro 10.000 Einwohner weit vorn. (red)