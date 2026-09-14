Köln startet in eine Woche mit dichtem Terminkalender: Ein neuer Fördertopf für die freie Kulturszene wird vorgestellt, Immobilienbesitzer können sich zu Starkregenschutz beraten lassen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren für Demokratie, Familien feiern den Weltkindertag – und am Wochenende lädt die Südstadt zu „Dä längste Desch vun Kölle.“

Am Montag stellen die Stadt Köln, die Rewe-Gruppe und der Kölner Kulturrat mit Oberbürgermeister Torsten Burmester den neuen Kölner Kulturfonds vor. Hintergrund: Viele Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes verlangen von Antragstellenden einen Eigenanteil von zehn bis 40 Prozent der Projektkosten – für Kulturakteure der Freien Szene ist diese Kofinanzierung oft eine entscheidende Hürde. Der vom Kulturamt entwickelte Fonds soll genau hier ansetzen und die nötigen Eigenmittel in Aussicht stellen, damit sich Kulturschaffende überhaupt erst um EU- und Bundesförderungen bewerben können. Den Grundstock legt Rewe mit 100.000 Euro; die Beteiligung steht weiteren Unternehmen und Stiftungen offen.

Stadt Köln informiert zu Starkregenschutz

Ebenfalls am Montag, ab 17 Uhr, lädt das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln ins Stadthaus Deutz (Willy-Brandt-Platz 2) zu einer Informationsveranstaltung rund um Klimaanpassung und Starkregenschutz am eigenen Haus ein. Hintergrund ist die bundesweite Woche der Klimaanpassung: Hitzeperioden lassen Wohn- und Schlafräume überhitzen, Starkregen kann Gebäude beschädigen. In Vorträgen und mit Beispielen erfahren Teilnehmende, wie Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung oder Regenwasserspeicherung helfen können. Eine Anmeldung ist erforderlich, weitere Informationen unter www.stadt-koeln.de/gruenhoch3.

Am Dienstag ruft die Schülervertretung des Hansa-Gymnasiums von 12 bis 13.45 Uhr im Klingelpützpark zu einer Demonstration für Demokratie und Vielfalt auf. Es ist bereits die zweite Teilnahme der Schule am bundesweiten Aktionstag „#IchStehAuf“, initiiert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung.

Bühnen Köln eröffnen wieder am Offenbachplatz

Nach Jahren der Sanierung öffnen die Bühnen Köln ihre Türen wieder am Offenbachplatz. Samstag und Sonntag sind alle Kölnerinnen und Kölner bei freiem Eintritt eingeladen, die Gebäude erstmals zu entdecken. Neben exklusiven Einblicken hinter die Kulissen gibt es an beiden Tagen von mittags bis abends ein vielfältiges Bühnenprogramm. Samstag um 21.30 Uhr tritt Chilly Gonzales mit Band auf, Sonntag um 21 Uhr die Band Kasalla.

Ebenfalls Samstag und Sonntag verwandelt sich das Severinsviertel erneut in eine große Festmeile: Beim traditionsreichen Straßen- und Nachbarschaftsfest „Dä längste Desch vun Kölle“ kommen Anwohner und Gäste an einer langen Tafel zusammen – Kölsch und kölsche Musik inklusive.

Zum Weltkindertag findet am Sonntag im Rheinauhafen ein großes Familienfest statt. Eröffnet wird es um 12 Uhr auf der Bühne am Schokoladenmuseum, um 13 und 15 Uhr gibt es Aktionen zu Kinderrechten am Harry-Blum-Platz. An zahlreichen Mitmach-Ständen können Kinder und Familien bis 18 Uhr den Tag verbringen. (jan)