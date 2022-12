Wolfgang Löhr op Kölsch Kein Stroß un kein Jrönanlach ohne Hungsdress

Köln – Wann ich su durch de Südstadt flaniere, sinn ich alle Nas lang Lück, die ne plötzliche Ausfallschritt maache. Och ich ertappe mich immer öfter dobei, wie ich em letzte Momang ne Haufe frische Hungsdress bemerke un flöck drömeröm am höppe ben. Wä nit oft en der Stadt ungerwähs es, künnt meine, dat de Kölsche en neu Aat un Wies jefunge hätt, övver die Aat vun Bewäjung ehr Jeckigkeit usem Kopp zo danze. Schön wör et, ävver mich nerv dat nur noch.



Övverall liejen die klein Tretmincher op dr Stroß un om Dörpel. Ich froge mich dann immer: Wat sin dat för Lück, die ihr Möppe nit em Greff han? Sin dat ahl Lückcher, die et em Rögge han un sich nit mieh noh däm Häufche böcke künne? Oder sin et jung Lück, die kein Zick han un met Musik em Ohr suwiesu nur ahn sich selver denke? Oder Midlife-Minsche, die om Wäch nohm nöchste Tinderdate nit ald vürher en der Dress griefe wulle?



Tatsache es: Et jitt kein Stroß un kein Jrönanlach, wo de nit Jefahr läufs, met Dress am Schoh noh Huss zo kumme. Et es bestemmp kein neu Idee: Ich wullt mer ald su klein Fähncher jekauf han. Su welche, die mer för de Kiespicker beim Jebotsdachsbuffet nemmp.



Die Tiere können nichts dafür

Do däht ich dann klein Zeddelcher dropklääve un en jede Haufe en tiefschürfende Botschaff erensteche. E paar Beispille jefällig? „Dress brängk Jlöck“ „Dat stink mer“ oder „Schad, dat do bei dingem Möpp jenau esu et Plastiktütche verjesse häss wie ding Eldere bei dinger Zeujung“. Wör vielleich e bessje lang för su e klein Kiespickerfähnche. Un wä lies dat schon? Wör jo en Augenhöhe vun dä Diercher, ävver die künne jo am winnigste dofür.



Das könnte Sie auch interessieren:

Mike Hehn op Kölsch Anzeige Wat üvverhaup nit jeiht

Höhenflug und Drogensumpf Anzeige Dokumentarfilm zum 30-jährigen Bestehen von Brings gedreht von Norbert Ramme

Wer vill friss muss och vill kacke. Han ald de Bläck Fööss jesunge. Un wä dich ahn der Ling hätt, bestemmp, wo et hinjeiht un wo do dich erleichtere darfs. Es et dann wirklich zo vill verlangk, dat jeder singe Dress selver fottmäht? Mach ich doch zo Huss och! Un ich kacke och keinem tirek vür de Husdüür.



Wann dat nit besser weed, wör ich ärch doför, dat de Frau Reker et Ordnungsamp drop ahnsetz. Us jedem Häufje e klein DNA Pröbche en et Labor jescheck. Un zack, e 200 Euro Knöllche för jede illegal avjeseilte Woosch. Do hätte mer janz flöck widder Jeld en der Kass un ich künnt ohne Angs durch mi Veedel daggele.

Wörterbuch

Momang - Moment

höppe - hüpfen

Dröpel - (Haustür-)Schwelle

Rögge - Rücken

Jrönanlach - Grünanlage

Schoh, Schohn - Schuh

Kies - Käse

Diercher - Tierchen

flöck - schnell