Beliebte Kommissarin ist raus So plant der WDR den Dortmunder „Tatort“ ohne „Bönisch“

Köln – Der WDR hat sich zum dramatischen Serientod der Dortmunder Kriminalhauptkommissarin Martina Bönisch geäußert. Wie das Portal „t-online" berichtet, wird Kommissar Faber in Zukunft ohne seine langjährige Partnerin auskommen müssen. Die Online-Plattform zitiert WDR-Redakteur Frank Tönsmann: „Martina Bönisch ist nicht 1:1 zu ersetzen. Natürlich wird das Auswirkungen haben."

Die Folge „Liebe mich" am Sonntagabend endete für viele Zuschauerinnen und Zuschauer völlig unerwartet mit einem Paukenschlag. Nach mehr als zehn Jahren scheidet Schauspielerin Anna Schudt, alias Martina Bönisch, aus dem Format aus. Dem WDR war es gelungen die Nachricht rund acht Monate lang geheim zu halten. Die Folge wurde bereits im vergangenen Juni abgedreht.

Das könnte Sie auch interessieren:

So war der „Tatort“ aus Dortmund Anzeige Ein herber Verlust von Anne Burgmer

„Tatort“-Kritik Anzeige Mit diesen Hinterwäldlern ist kein Spaß zu machen von Michael Kohler

TV-Kritik Anzeige Der „Tatort“ aus Köln ist zum Glück nicht baden gegangen von Anne Burgmer

Der WDR bestätigt gegenüber „t-online", dass Kommissar Faber und sein Team, bestehend aus Herzog und Pawlak, in Zukunft zu dritt ermitteln werden. In dem kommenden Dortmunder „Tatort" wird es also darum gehen, wie das Trio versucht mit dem Verlust umzugehen. Die Dreharbeiten starten im Frühjahr, ein Ausstrahlungstermin stehe noch nicht fest. (jpc)