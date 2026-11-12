„Wir waren kurz gesagt Arschlöcher“Carolin Kebekus spricht über Schulzeit und dankt ihren Lehrern

Carolin Kebekus hat dazu aufgerufen, Lehrerinnen und Lehrer zu feiern. „Es haben immer weniger Leute Bock auf diesen Job – die Gründe sind bekannt“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb erfahre der Beruf nicht die Wertschätzung, die er verdiene. „Dabei kennt wahrscheinlich jeder eine Lehrerin oder einen Lehrer, die oder der sehr großen Einfluss auf die eigene Persönlichkeitsbildung gehabt hat.“

Der Lehrer, der sie selbst maßgeblich geprägt habe, sei ihr Geschichtslehrer gewesen. „Ich war wirklich total schlecht in Geschichte“, bekannte Kebekus. „Aber trotzdem hat er mir ein Gefühl von Verantwortung als deutsche Bürgerin vermittelt. Nicht in dem Sinne von: ‚Ihr müsst euch schämen, ihr seid alle schuld‘. Aber schon in der Richtung von: ‚Ihr steht in der Pflicht, dass das nicht nochmal passiert. Wir wohnen hier jetzt in einem tollen, liberalen Land, und dessen Werte müssen wir verteidigen.‘“ Weil sie den Lehrer so gemocht habe, habe sie sogar Geschichte als drittes Abiturfach genommen. „Das war eine ganz schlechte Idee.“

„Wir waren kurz gesagt Arschlöcher“

Sehr prägend sei auch ihre Klassenlehrerin in der Mittelstufe gewesen, die kürzlich leider gestorben sei. „Wir waren damals eine so anstrengende Klasse. Wir waren unfassbar respektlos, wir haben die Lehrer zur Weißglut getrieben“, gab Kebekus zu. „Eine Lehrerin wollte uns nicht mehr unterrichten, ohne dass der Direktor hinten im Klassenzimmer saß. Wir waren kurz gesagt Arschlöcher.“

„Und da hat uns diese Lehrerin irgendwann in der 9. Klasse einen Brief geschrieben und hat uns krass ins Gewissen geredet und dabei irgendwie den richtigen Ton getroffen.“ Das Entscheidende sei wohl gewesen, dass sie die Schüler auf Augenhöhe angesprochen und ihnen klargemacht habe, dass sie ihre eigene Zukunft aufs Spiel setzten.

Vermutlich sei ihrer Lehrerin selbst nie bewusst gewesen, wie viel sie mit ihrem Brief tatsächlich bewirkt habe, sagte Kebekus. „Aber genau deshalb will ich jetzt mal hinausposaunen an alle Lehrer:innen, die mit solchen Idiotinnen und Idioten wie uns damals konfrontiert sind: Ihr habt einen Rieseneinfluss, ihr verändert Leben! Denn irgendwann haben wir die Kurve gekriegt, und fast alle, von denen ich noch weiß, haben heute ein geiles Leben. Deshalb: Danke!“

Lehrer und Schule sind auch Themen der nächsten „Carolin Kebekus Show“ an diesem Donnerstag im Ersten um 23.35 Uhr. (dpa/red)