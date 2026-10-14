Das Aus für sein „ZDF Magazin Royale“ steht bereits fest, doch an Schärfe hat TV-Satiriker Jan Böhmermann deshalb offenbar nicht eingebüßt. Nun hat der ZDF-Moderator mit einer Anspielung auf den sachsen-anhaltischen AfD‑Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund für Aufsehen – und für scharfe Kritik gesorgt.

In einem Einspieler aus der jüngsten Ausgabe seiner ZDF-Show ist der Satiriker zu sehen, wie er auf einer blauen Simson Schwalbe über eine Landstraße fährt – eine eindeutige Anspielung auf die Moped-Touren in Siegmunds Wahlkampf. Auch der rechtsextreme thüringische AfD‑Politiker Björn Höcke hat in der Vergangenheit auf Moped-Touren als Wahlkampfinstrument gesetzt.

Jan Böhmermann lässt sich auf Moped überfahren

Schließlich überfährt ein herannahender Lkw den Mopedfahrer – und setzt dann noch einmal zurück, um ihn erneut zu überrollen. Der Lkw ist zudem mit der vulgären Aufschrift „taschenschwanz24.de“ beschriftet. Wer diese Webseite aufruft, wird auf die Internetpräsenz des „ZDF Magazin Royale“ umgeleitet.

Insbesondere in den sozialen Netzwerken sorgt die Szene inzwischen für Aufregung. FDP-Generalsekretär Martin Hagen äußerte sich auf der Plattform X mit deutlichen Worten zu dem Einspieler. „Moralisch völlig enthemmt“, sei das Video von Böhmermann, erklärte Hagen.

Kritik aus der FDP und Empörung bei rechten Influencern

„Man stelle sich mal umgekehrt vor: Ein rechter TV-Clown belustigt sein Publikum mit Mordfantasien gegen einen linken Politiker. Wie lange würde der ÖRR den wohl durchfüttern?“, hieß es weiter von Hagen. „Man muss keine Sympathien für die AfD haben (ich habe Null), um das abzulehnen“, fügte der FDP-Politiker hinzu.

Auch in rechten Medien herrscht Empörung über die Moped-Szene – es handele sich um „zwangsfinanzierte Tötungsfantasien“, hieß es dort mitunter. AfD-nahe Influencer reagierten ebenfalls erbost auf Böhmermanns provokanten Einspieler. „Abartig und widerlich“ sei die Siegmund-Imitation, lautete dort mitunter die Einschätzung.

Aus für „ZDF Magazin Royale“ steht fest

Böhmermann lässt die Kritik indes bisher unkommentiert – im sozialen Netzwerk Instagram warb der Kölner Entertainer am Mittwoch (14. Oktober) stattdessen für seine Show „Lass dich überwachen!“, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist.

Die Kontroverse um den Moped-Einspieler fällt derweil in die letzte Phase der ZDF‑Sendung. Erst kürzlich hatte Böhmermann das Aus für sein „ZDF Magazin Royale“ verkündet. Die letzte Ausgabe soll am 18. Dezember 2026 ausgestrahlt werden. Nach 187 Folgen soll das Format dann eingestellt werden.

Böhmermann „möchte noch mal eine andere Sendung machen“

Während das Ende für das „ZDF Magazin Royale“ beschlossen ist, gilt die Zukunft Böhmermanns weiterhin als offen. Am 18. September teilte der Mainzer Sender mit, dass es „gute Gespräche“ über ein mögliches neues Show-Konzept mit Böhmermann gebe. „Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen“, erklärte auch der TV-Satiriker.

Als neues Satireformat hat das ZDF unterdessen das „Journal Deluxe“ angekündigt, das von Kabarettist Florian Schroeder moderiert werden soll. Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ soll Schröder dabei gezielt „Grüne, Linke und Co.“ ins Visier nehmen.