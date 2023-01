Karl Lauterbach glaubt, dass das Tragen von Masken in Innenräumen wieder zur Pflicht werden könnte. (Archivbild)

München/Berlin – Zwei Wochen Feiern, Trinken und Spaß haben auf dem Oktoberfest, darauf hatten viele Stammbesucherinnen und Besucher des größten Volksfestes der Welt coronabedingt zwei Jahre gewartet. Nun ist die „Wiesn“ seit einer Woche vorbei – das Thema Corona begleitet die Veranstaltung aber auch im Jahr ihres Comebacks.

Denn sieben Tage nach dem Zapfenstreich steigen die Infektionszahlen in München rapide. Karl Lauterbach sieht diesen Trend mit großer Sorge. „Das Oktoberfest erinnert uns: Schreien und Rufen im Innenraum maximiert Aerosolübertragung von Corona. Im Winter wird das ein großes Problem werden“, so Lauterbach via Twitter.



Lauterbach beunruhigen steigende Corona-Zahlen nach dem Oktoberfest

Der Bundesgesundheitsminister bezieht sich bei seinem Beitrag auf einen Tweet von „Welt“-Journalist Olaf Gersemann, der auf dem Kurznachrichtendienst die Corona-Inzidenzen in Bayern, München und Berlin vor und nach Beginn des Oktoberfestes geteilt hatte.



Für München wurden am Dienstag, 11. Oktober, vom Robert Koch-Institut (RKI) 7.125 neue Corona-Fälle und fünf weitere Todesfälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz für die bayrische Landeshauptstadt beträgt 1.497,4, das entspricht 22.277 neu gemeldeten Fällen in den letzten sieben Tagen.



Zum Vergleich: Gestern lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei 1024. In Berlin liegt sie am Dienstag um über 1000 Punkte niedriger (457,6), in Hamburg gar nur bei 333,5.



Karl Lauterbach glaubt an Rückkehr der Maskenpflicht in Innenräumen

Lauterbach sieht den Grund der ansteigenden Infektionen in München offenbar zu großen Teilen im Oktoberfest. Der SPD-Politiker hatte bereits im Vorfeld der „Wiesn“ zu Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen und alle Besucherinnen und Besucher gebeten, sich vorher zu testen. Zusätzlich hatte Lauterbach zu „gegenseitiger Rücksichtnahme“ appelliert – gemeint hatte er damit wohl das Tragen von Masken.



Diese waren auf dem Volksfest keine Vorschrift gewesen. Das Tragen von Masken könnte laut dem Gesundheitsminister aber schon bald wieder zur Pflicht werden. „Ich rechne fest damit, dass wir an der Maskenpflicht im Innenraum nicht vorbeikommen“, so der 59-Jährige in seinem Twitter-Beitrag. (pst)