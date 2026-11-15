„Das darf man da nicht?“Carolin Kebekus überrascht Joko Winterscheidt mit ARD-Aussage

Vor der Kamera fühlt sich Carolin Kebekus wohl. Das beweist die bekannte Comedienne nicht nur in der aktuellen Staffel des ProSieben-Formats „Wer stiehlt mir die Show?“, in der sie Joko Winterscheidt in der zweiten Folge prompt die Sendung abluchste. Seit 2020 hat sie mit der „Die Carolin Kebekus Show“ ohnehin schon eine eigene Show, die in der ARD ausgestrahlt wird. Dort kann die 46-Jährige allerdings offenbar nicht ganz so viele Freiheiten ausleben, wie sie nun beim Privatsender verraten hat.

Nach ihrem Sieg über Joko Winterscheidt führt Carolin Kebekus in der dritten und neusten Folge (Sonntag, 15. November, 20.15 Uhr, ProSieben und vorab auf Joyn) als Moderatorin durch „Wer stiehlt mir die Show?“. Dabei liefert die Komikerin eine spektakuläre Musical-Quiz-Sendung ab und lässt es sich auch nicht nehmen, über ihre Herausforderer Jens „Knossi“ Knossalla, Moritz Wagner, Wildcard Pierre und vor allem Joko Winterscheidt zu spotten, der von ihr in ein Mülltonnen-Kostüm gesteckt wird.

„Das kann ich alles bei der ARD nicht machen“

Immer wieder macht sie bissige Kommentare, singt verhöhnende Songs und sorgt mit einigen zweideutigen Bemerkungen für Lacher. Als es selbst der Entertainerin ein bisschen zu viel zu werden scheint, rechtfertigt sie sich: „Entschuldigung. Das kann ich alles bei der ARD nicht machen.“ Damit sorgt sie bei Joko Winterscheidt offenbar für Verwunderung. Kein Wunder, schließlich ist auch die „Carolin Kebekus Show“ für spitze Satire und manche Provokation bekannt.

„Wirklich nicht? Das darf man da nicht?“, hakt der Moderator überrascht nach, der sich bei seinen ProSieben-Sendungen - ob mit oder ohne Klaas Heufer-Umlauf - bekanntermaßen einiges herausnehmen kann. „Nein“, bestätigt Carolin Kebekus, ehe sie lieber schnell das Thema wechselt und weiter durch die Sendung führt.

Das tut sie allerdings vorerst ein letztes Mal. Denn - Achtung, Spoiler: Joko Winterscheidt sichert sich die meisten Punkte und gewinnt im Finale gegen Carolin Kebekus schließlich seine Show zurück. „Alles wieder meins!“, jubelt er - und verneigt sich vor Carolin Kebekus, die eine beeindruckende Sendung zum Besten gegeben hat. In der kommenden Folge am Sonntag, 22. November, heißt der Moderator von „Wer stiehlt mir die Show?“ um 20.15 Uhr bei ProSieben dann aber wieder: Joko Winterscheidt. (tsch)