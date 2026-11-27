Am Vorabend der geplanten Bundestagsabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 drehte sich bei „Maybrit Illner“ (ZDF) alles um die Finanzpolitik der Regierungskoalition: „Hohe Schulden, schwache Reformen - verspielt Schwarz-Rot die Zukunft?“, lautete der Titel der Sendung. Im Fokus stand zunächst die Stromsteuer. „Das ist keine Weichenstellung für den Standort“, mahnte Ökonom Moritz Schularick vom Kiel Institut für Weltwirtschaft: „Kein Unternehmen investiert in Deutschland, wenn man mal für ein Jahr kurz die Stromsteuer senkt.“ Zudem verglich er die überschaubare Entlastung für Bürger mit dem Preis einer Currywurst im Monat.

„Ich esse lieber Döner“, meinte Quentin Gärtner, Ex-Bundesschülersprecher, Mitglied der Grünen und Autor des Buches „Deutschland völlig lost. Wie meine Generation dem Land den A... retten wird“. Mit solchem „politischen Klein-Klein“ könne die Regierung jungen Menschen keine Zukunftsperspektive bieten: „Bei solch lächerlich kleinen Beiträgen kommt man nicht zu dem Bild, dass es in Zukunft wirklich besser wird.“

„Das sehe ich nicht so“, widersprach Thorsten Frei, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Einerseits investiere der Staat in Verteidigung, Verkehr und Bildung. Andererseits entlaste die Stromsteuersenkung Betriebe mit hohem Energiebedarf, etwa Bäckereien. „5,4 Milliarden Euro sind kein Pappenstiel“, betonte Frei, räumte aber ein: „Keiner hat behauptet, dass das ein Gamechanger wäre.“ Die Maßnahme sei nur ein Baustein der Lösung.

Gärtner: „Das Ende des Films ist immer, dass die Reform doch nicht kommt“

„Die Haushaltslage ist absolut brutal“, warnte Ökonom Moritz Schularick. (Bild: ZDF/Svea Pietschmann ) Copyright: ZDF/Svea Pietschmann

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hob hervor, seine Partei habe bei den Haushaltsverhandlungen Kürzungen „bei denen, die sich nicht wehren können“, verhindert. Bei Gärtner stieß das auf Unverständnis: „Sie haben doch gar nicht groß gekürzt.“ Stattdessen habe die Koalition bei Mütterrente, Agrarsubventionen und Gastronomie-Mehrwertsteuer viel Geld verteilt - teils querfinanziert über Sondervermögen. Die Regierung habe „Geld ausgegeben, als wäre Weihnachten und nicht Wirtschaftskrise - und das ist eben nicht in Ordnung“. Zudem bleibe es bei leeren Versprechungen: „Ich weiß nicht, in welchem Herbst der Reformen wir uns aktuell befinden - Teil eins, Teil zwei oder Teil drei -, das Ende des Films ist immer, dass die Reform doch nicht kommt“, so Gärtner.

Ökonom Schularick sah dafür klare Gründe: „Es fehlt sicherlich an Mut, aber es fehlt auch am notwendigen Handwerk.“ Fehler wie der Tankrabatt seien teuer gewesen. Trotz einer Staatsquote von 50 Prozent habe der Staat kaum Spielraum: „Der Staat hat noch nie so viele Einnahmen gehabt relativ zur Wirtschaftsleistung, und trotzdem haben wir ein Ausgabenproblem.“ Ursache seien steigende Zuschüsse zur Sozialversicherung, weil immer weniger Beitragszahler immer mehr Empfänger finanzieren müssten. Stelle sich die Politik dieser Wahrheit nicht, drohe eine noch stärkere Umverteilung von Jung nach Alt.

Mariam Lau: „Der Rentenkompromiss, den die Kommission vorgelegt hat, war ein politisches Kunstwerk.“

Tim Klüssendorf (SPD) und Thorsten Frei (CDU) signalisierten Einigkeit bei der Rentenreform. (Bild: ZDF/Svea Pietschmann ) Copyright: ZDF/Svea Pietschmann

„Ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst antworten soll“, zeigte sich Klüssendorf kurz sprachlos. Illner wusste Abhilfe und lenkte das Gespräch auf die Rentenreform. „Der Rentenkompromiss, den die Kommission vorgelegt hat, war ein politisches Kunstwerk“, lobte Mariam Lau von der „Zeit“ diesen als „richtigen Systemwechsel“ und bedauerte den Koalitionsstreit. Vor allem die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente ab 63 nach 45 Beitragsjahren stößt in der SPD auf Widerstand. Zu Recht, fand Klüssendorf: Man habe den Menschen versprochen, nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können. „Jetzt diese Debatte zu führen auf Kosten derer, die am allerlängsten eingezahlt haben, finde ich einfach nicht angemessen.“ Laus Einwand, dass vor allem Besserverdienende diese Regelung nutzen, überging er und sprach vom „normalen Durchschnittsverdiener“. Gegen ein Ausspielen der Generationen wehrte sich der 35-jährige SPD-Mann vehement, haben doch auch Junge Interesse an ausfinanzierten Renten auf ordentlichem Niveau.

Gärtners Zwischenruf, Klüssendorf zahle als Abgeordneter gar nicht in die Rentenkasse ein, wies dieser zurück: Vor seinem Einzug in den Bundestag habe er jahrelang eingezahlt und wäre sofort bereit, dies auch als Abgeordneter zu tun. Am Grundkonflikt ändere das aus Gärtners Sicht nichts: Wenn die Babyboomer in Rente gehen, bleibe die Last an der arbeitenden Bevölkerung hängen. Das Rentenpaket 2025 nannte er eine „bodenlose Unverschämtheit“, weil der Nachhaltigkeitsfaktor ausgesetzt werde, während die Beitragssätze absehbar über 20 Prozent steigen. Er wolle seinen Großeltern keinesfalls die Rente kürzen, doch auch diese wollten nicht, dass ihr Enkel unter einem riesigen Abgabenberg leide.

Frei drängte darauf, die Rentenreform noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen, bevor sich das Zeitfenster schließt: „Klar ist auch: Je länger wir brauchen, je später es wird, desto anstrengender wird es auch.“ Gelinge ein tragfähiger Kompromiss, sei das Rententhema für die „nächsten zwei, drei Jahrzehnte“ gelöst - bis die Demografie wieder im Gleichgewicht sei. „Da geht es nicht nur um diese Koalition, es geht um unser Land, und da ist die Frage: Wer soll denn eine solche Reform umsetzen, wenn nicht diese Koalition?“, mahnte Frei. Illner merkte süffisant an, das klinge eher nach einer Ansprache an die eigene Koalition als an die Bürger. Frei und Klüssendorf versicherten jedoch unisono, fast schon lippensynchron: „Da sind wir uns einig!“

Ökonom zum Bundeshaushalt: „Die Haushaltslage ist absolut brutal.“

Einigkeit zeichnete sich auch beim Haushaltsbeschluss ab, obwohl der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen kritisiert, dass jeder dritte Euro schuldenfinanziert ist. „Die Haushaltslage ist absolut brutal“, stimmte Schularick zu. Entscheidend sei, ob die bis Ende des Jahrzehnts geplanten 700 Milliarden Euro für Verteidigung - etwa für KI, Robotik, autonome Systeme und Weltraumfähigkeit - auch Impulse für den Wirtschaftsstandort setzen.

Zum Abschluss fragte Illner: „Was werden wir uns nicht mehr leisten können?“ Frei räumte ein, dass angesichts unrealistischer Wachstumsraten Strukturreformen nötig seien. Um die ab 2028 fehlenden über 30 Milliarden Euro einzusparen, müsse man an die „großen Brocken“ ran: „Das kann nur im Bereich der konsumtiven Ausgaben liegen.“ Frei meint damit unter anderem Sozialleistungen, Personalausgaben oder Zinsen. In der Runde fielen Stichworte wie Elterngeld für Spitzenverdiener oder Dienstwagenprivilegien. „Auf die Mütterrente können wir uns alle am Tisch einigen“, meinte Klüssendorf, hatte aber nicht mit Frei gerechnet. Der konterte lachend mit einem „Na, na, na“.

Zustimmung fand schließlich Gärtners Appell für mehr Zielgenauigkeit: Soziale Politik bedeute nicht, pauschal das Rentenniveau zu verteidigen, sondern gezielt gegen Altersarmut vorzugehen - ohne die Lebensleistung Älterer abzuwerten. Schularick pflichtete ihm bei: „Wir haben uns ans Gießkannenprinzip gewöhnt, und das ist unschlau und sehr teuer.“ Statt Pauschalregelungen müsse man konkrete Schieflagen beheben. Mit Blick auf Klüssendorf schloss Gärtner: „Da würde ich mir auch von der SPD cleverere Angebote wünschen.“ (tsch)