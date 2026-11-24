„Löst die Regierung unsere Probleme?“ Diese Frage stellte Moderator Ingo Zamperoni am Montagabend in der ARD-Debattensendung „Die 100 - Was Deutschland bewegt“. Das Konzept: 100 Menschen positionieren sich im TV-Studio zu gesellschaftspolitischen Streitfragen. Zu jedem Thema werden Pro- und Contra-Argumente vorgetragen. Für die Regierung argumentierte Tobias Krell, die Gegenposition übernahm Linda Zervakis - die Rollen wurden ausgelost. Im Fokus der Sendung standen unter anderem die hohen Spritpreise, die schwächelnde Wirtschaft sowie Militärausgaben. Besonders kontrovers wurde es jedoch beim Thema Rente.

Krell verteidigte dabei die Reformbemühungen der Bundesregierung. „Die Rente wird sicher“, sagte er in Anlehnung an den berühmten Satz des früheren Bundesarbeitsministers Norbert Blüm. Krell verwies dabei etwa auf die geplante Kapitalrente und argumentierte: „Statt die Regierung dauernd zu beschimpfen, sollten wir sie doch dafür loben, dass sie sich endlich dem Problem der alternden Gesellschaft annimmt.“

Zervakis hielt dagegen, dass die geplante Rentenreform nicht gerecht sei. An einen der „großen Brocken“ traue sich die Regierung nicht heran: die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren. Von der sogenannten Rente mit 63 profitierten vorwiegend „Männer aus dem Büro“, sagte Zervakis. Dem häufig bemühten Beispiel des Dachdeckers komme die Regelung hingegen eher selten zugute, da viele aufgrund der körperlich schweren Arbeit die erforderlichen Versicherungsjahre nicht erreichten. Ihr Fazit: „Die Rosinen bekommen die Älteren, und die Rechnung geht an die Jüngeren.“

„Im Parlament sitzen alte weiße Männer, und das seit vielen Jahren“

Für die Regierung argumentierte bei „Die 100 - was Deutschland bewegt“ Tobias Krell. (Bild: ARD) Copyright: ARD

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren steht derzeit auf dem Prüfstand. Zwar hatte die Bundesregierung im Juni angekündigt, die Reformvorschläge der Rentenkommission vollständig umzusetzen - darunter auch die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. SPD und Teile der CDU stemmen sich jedoch gegen deren Ende. Eine Einigung steht bislang aus.

Zervakis' Argumentation schloss sich bei „Die 100“ ein 25-jähriger Debattenteilnehmer an: „Im Parlament sitzen alte weiße Männer, und das seit vielen Jahren.“ Der Veranstaltungskaufmann forderte, dass junge Menschen im Bundestag über ihre Zukunft mitentscheiden dürften. Er selbst blickt skeptisch auf seine staatliche Altersvorsorge: „Ich kriege von der Rente, die wir jetzt gerade zahlen, nichts mehr ab.“

Optimistischer zeigte sich ein 24-jähriger Informatikstudent. Die Rentenfinanzierung sei nicht nur eine Frage der Demografie, sondern auch der Produktivität: „Wenn wir die Produktivität in Deutschland steigern und das in die Löhne weitergeben, dann können wir uns auch so eine Demografieentwicklung leisten.“ Beim Stichwort Produktivität schaltete sich eine weitere Teilnehmerin ein. Die 47-Jährige kritisierte: Frauen, die Care-Arbeit leisteten, würden nicht nur „keinen Cent dafür bekommen“, sondern auch keine ausreichende Rente erhalten und dürften „teilweise verhungern“.

„Die 100“: Mehrheit stellt sich gegen Regierung

Ein 59-jähriger Berliner nahm mit Blick auf Produktivität wiederum „diese Jugend“ ins Visier. Seine Kritik: „Work-Life-Balance, 20 Stunden Teilzeit bei vollem Verdienst.“ Wenn die heute Ende 50- bis Mitte 60-Jährigen aufhörten zu arbeiten, sei „der Staat am Arsch“. Eine 39-jährige Teilnehmerin widersprach entschieden: Das Argument, junge Menschen seien faul, sei „blödsinnig“.

Bei der Rentenpolitik fiel das Stimmungsbild in der ARD-Sendung deutlich aus: 69 der 100 Teilnehmenden stellten sich hinter die Aussage, die Regierung mache Rentengeschenke auf Kosten der Jungen. Nur zwölf waren der Ansicht, die Reformen gingen in die richtige Richtung. Schon zu Beginn der Sendung war die Skepsis gegenüber der Arbeit der Bundesregierung groß gewesen: 73 Teilnehmende stellten sich auf die Nein-Seite; nur 18 trauten ihr zu, die Probleme Deutschlands zu lösen. (tsch)