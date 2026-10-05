„Altersgerechtigkeit“, sagt Günther Jauch, sei das erklärte Ziel der neuen „3-Millionen-Euro-Woche“ bei „Wer wird Millionär?“. Bevor also am Dienstag „die Generation Ü30“ und am Mittwoch Rentnerinnen und Rentner um das große Geld und den Einzug ins Finale am Donnerstag quizzen, sind am Montag acht 18-Jährige an der Reihe.

Den Anfang macht mit Marco Schwarz ein Abiturient, der in seiner Wohngemeinschaft im Internat nur Teppichboden hat – und deshalb mit einer Frage zur korrekten Reinigung von Holzboden nur wenig anfangen kann. „Parkett hat man ja immer trocken zu wischen“, überlegt er bei der 1.000-Frage und entscheidet vorschnell: „Deswegen nehme ich D: „sonnentrocken“!“

Gar so früh scheint man den Schüler jedoch nicht aus der Sendung verabschieden zu wollen. Die Antwort wird nicht eingeloggt, stattdessen versucht Jauch, dem Teenager auf die Sprünge zu helfen: „Bei Ihren Eltern gibt es doch Parkett – Internatseltern haben immer Parkettböden.“ Schwarz bejaht, misstraut seinem Gegenüber jedoch: „Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich sehr verunsichern.“ Das weist der Moderator von sich: „Sie sind Ihres Glückes Schmied.“

Marco Schwarz gelingt der Einzug ins Finale

Antwortmöglichkeiten wie „regennass“ und „wolkendunstig“ schließt der Gymnasiast zwar aus – die korrekte Antwort, „nebelfeucht“, hält er allerdings für ebenso wahrscheinlich wie ein „sonnentrockenes“ Wischen des Bodens. Kurzerhand entschließt sich der Kandidat, den 50:50-Joker zurate zu ziehen – und wird enttäuscht: Stehen bleiben ausgerechnet jene Optionen, die er ohnehin in Erwägung gezogen hatte. „Das ist eine Sauerei“, seufzt Günther Jauch. Umso erleichterter ist der Moderator, als Marco Schwarz dennoch die richtige Antwort wählt.

„Das ist eine Sauerei“, findet Günther Jauch hinsichtlich des 50:50-Jokers. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Mit einer vorläufigen Gewinnsumme von 16.000 Euro gelingt dem Schüler schließlich auch der Einzug ins Finale. Ob Günther Jauch ihm in der Donnerstagsshow die Chance gewährt, sein Preisgeld zu erhöhen, bleibt abzuwarten. Bei RTL läuft die „3-Millionen-Euro-Woche“ von Montag, 5. Oktober, bis Donnerstag, 8. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr. Bei RTL+ sind alle Folgen bereits vorab zu sehen. (tsch)