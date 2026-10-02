18-Jährige raubt Jauch bei WWM den letzten Nerv„Jetzt schnauzen Sie mich nicht so an!“

Man wolle der „Jugend eine Chance“ geben, erklärt Günther Jauch das besondere Konzept der neuen „Wer wird Millionär?“-Ausgabe. Im Rahmen der „3-Millionen-Euro-Woche“ sollen an den einzelnen Abenden unterschiedliche Generationen um den Einzug ins Finale am Donnerstag kämpfen. Den Anfang machen am Montag acht 18-Jährige. Eine davon ist Maya Upmann - oder, wie Jauch nach ihrem Auftritt bilanziert, „eine der unterhaltsamsten Kandidatinnen in der Geschichte von 'Wer wird Millionär?'“.

Günther Jauch fühlte sich von seiner Kandidatin gut unterhalten, geriet aber auch an die Grenzen seiner Geduld. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Das stellt die Studentin bereits bei der 1.000-Euro-Frage unter Beweis. „Bei welchem Land benötigt man zur Bezeichnung der Einwohnerinnen einen Umlaut - für die männlichen Einwohner hingegen nicht?“, will der Moderator von seinem Gegenüber wissen. Zur Auswahl stehen Frankreich, Niederlande, Portugal und Bulgarien. Dass es sich aufgrund der mit „ö“ geschriebenen Französinnen bei der ersten Antwortmöglichkeit um die richtige handelt, erkennt Upmann jedoch nicht.

Stattdessen sinniert sie über „Bulgarierinnen“. Diese gebe es nicht, merkt Jauch an. „Wieso? Sind die da alle männlich?“, wundert sich die 18-Jährige, nicht wissend, dass man bulgarische Frauen als „Bulgarinnen“ bezeichnet. Der Quizmaster wendet sich an die mitgereiste Mutter der bei München lebenden Kandidatin: „Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie nie weiter als bis in den Bayerischen Wald gefahren sind, ist das in Ordnung hier.“ Doch Upmanns Begleitung verrät: „Nein, sie ist durch die ganze Welt gereist.“ Daraufhin dreht sich die empörte Tochter um - und herrscht ihre Mutter an: „Jetzt fall mir nicht in den Rücken!“

„Das ist echt ärgerlich jetzt“

Letztlich musste Maya Upmann die Sendung mit 500 Euro verlassen. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Sie „schäme sich“, erklärt die Kandidatin zudem und bittet Günther Jauch um Stift und Papier. „Was schreiben Sie denn um Himmels willen da jetzt drauf?“, ist selbiger irritiert, nachdem er ihr das Hilfsmittel gereicht hat. „Das ist doch eine ganz klare Frage. Wenn Sie sie verstanden haben, dann können Sie sie auch beantworten.“ Mit viel Unterstützung vonseiten des Moderators entscheidet sie sich letztlich dennoch für die richtige Antwort - meckert aber: „Das ist echt ärgerlich jetzt.“ Da hat Jauch die Nase voll: „Jetzt schnauzen Sie mich hier nicht so an!“

Auch bei den weiteren Fragen tut sich Upmann, die laut eigener Aussage ihr Abitur mit einer Gesamtnote von 1,7 abgeschlossen hat, schwer. Trotz diverser Joker scheitert die junge Frau an der 16.000-Euro-Frage - und verpasst somit den Einzug ins Finale.

„Mega geil“, lautet Upmanns sarkastisches Urteil, als sie die Sendung mit nur 500 Euro verlässt. „Wir werden mit Sicherheit von Ihnen noch einmal hören“, versucht Jauch, die geknickte Teenagerin aufmuntern. „Ausnahmsweise“ dürfe sie sogar seinen Stift behalten. Vielleicht, überlegt Upmann, könne sie mit dessen Verkauf ja doch noch an Geld gelangen. Jauch drückt ihr die Daumen: „Toi, toi, toi.“

Die „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ läuft von Montag, 5. Oktober, bis Donnerstag, 8. Oktober, immer um 20.15 Uhr, bei RTL. Bei RTL+ gibt es die Folgen bereits vorab zu sehen. (tsch)