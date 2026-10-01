Der Kölner Privatsender RTL hat sein Programm angepasst. Anfang Oktober werden die Fernsehzuschauer anstelle des Formats „Sommerhaus der Stars“, das momentan noch ausgestrahlt wird, den Moderator Günther Jauch (70) sehen.

Das betrifft den Dienstag, 6. Oktober 2026. An diesem Termin wäre regulär die siebte Episode des Formats „Sommerhaus der Stars“ gesendet worden. Diese wird auch wie geplant vorab auf dem Streaming-Portal RTL+ abrufbar sein.

Günther Jauch verdrängt Reality-Show vom Sendeplatz

Eine Anpassung im TV-Programm sieht nun jedoch vor, dass Günther Jauch den Sendeplatz einnimmt. Anlass ist die Drei-Millionen-Euro-Spezialwoche von „Wer wird Millionär?“, welche zwischen dem 5. und 8. Oktober stattfindet.

Somit wird Jauch auch am 6. Oktober um 20.15 Uhr auf seinem Quiz-Stuhl zu sehen sein. RTL tritt damit in direkten Wettbewerb mit Sat.1, da dort am gleichen Abend die neue Staffel von „Promi Big Brother“ im Fernsehen beginnt.

Wettstreit um den Einzug ins Finale von „Wer wird Millionär?“

An drei aufeinanderfolgenden Abenden konkurrieren die Teilnehmenden bei RTL um die Qualifikation für das Finale am Donnerstag. Bereits im Vorjahr konnte der Sender mit dieser Strategie einen Erfolg gegenüber Sat.1 verbuchen.

Laut Angaben von DWDL verfolgten damals circa 3,4 Millionen Menschen die Sendung mit Jauch. Im Gegensatz dazu erreichte Sat.1 nur etwa ein Drittel davon.

„Sommerhaus der Stars“ kämpft mit schwachen Einschaltquoten

Im Fernsehen erreichte das „Sommerhaus“ zuletzt nur noch geringe Quoten. Copyright: RTL

Die Ausstrahlung der siebten Folge vom „Sommerhaus der Stars“ wird auf den 13. Oktober verschoben, also eine Woche später als ursprünglich geplant. Im linearen Fernsehen scheint das Format aktuell keinen großen Zuspruch zu finden.

Während die Abrufzahlen auf RTL+ hoch sind, sahen bei der letzten TV-Ausstrahlung lediglich etwa 140.000 Personen aus der werberelevanten Zielgruppe zu. Das Format schaffte es mit diesem Ergebnis nicht mehr unter die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das „Sommerhaus“ nach dieser Pause im direkten Vergleich mit „Promi Big Brother“ positionieren wird. Die Gewinnsumme ist im Vergleich zu „Wer wird Millionär?“ erheblich geringer. Dem siegreichen Paar der Reality-Show winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. (bas)