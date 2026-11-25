Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben Berichte zurückgewiesen, wonach Probleme mit dem US-Visum des Royals der Grund für ihre Rückkehr nach Großbritannien gewesen seien. Ein Sprecher des Paares bezeichnete entsprechende Spekulationen gegenüber dem Magazin „Newsweek“ als „falsch“.

Zuvor hatte das Promi-Portal „Page Six“ der „New York Post“ berichtet, dass die Visa-Situation des 42-Jährigen eine wesentliche Rolle bei dem Umzug gespielt haben könnte. Der Sprecher der Sussexes stellte dazu gegenüber „Newsweek“ klar: „Der Artikel von ‚Page Six‘ ist, soweit es um sein Visum geht, völlig falsch.“

Die Familie war im August nach sechs Jahren in den USA gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt.

Diskussionen um Einreise nach Memoiren „Reserve“

Harrys Aufenthaltsstatus in den USA hatte bereits in der Vergangenheit für Debatten gesorgt. Nachdem er 2023 in seinen Memoiren „Reserve“ früheren Drogenkonsum eingeräumt hatte, zweifelte die konservative Denkfabrik Heritage Foundation die Rechtmäßigkeit seiner Einreise an.

Als tatsächlichen Beweggrund für den Umzug nannte der jüngere Sohn von König Charles III. (78) gegenüber dem Magazin „GQ“ „Chancen für die Familie“. Im Fokus stehe dabei vor allem die schulische Ausbildung von Archie und Lilibet. „Meine Kinder an eine britische Schule schicken zu können, hat mir sehr viel bedeutet“, erklärte Harry. Ihm sei zuvor nicht bewusst gewesen, wie wichtig ihm dieser Schritt sei.

Prinz Harry betont Bedeutung britischer Schulen für seine Kinder

Laut dem 42-Jährigen sind seine Kinder von dem neuen Umfeld „begeistert“, da es ihnen eine völlig neue Erfahrung eröffne.

Er wolle damit keine Kritik an US-amerikanischen Schulen üben, betonte der Prinz, „aber ich finde, gerade für Kinder im Alter von sieben und fünf Jahren ist es heutzutage enorm wertvoll, diesen Vergleich ziehen zu können und zwei grundlegend verschiedene kulturelle Erfahrungen zu machen“.

In der TV-Sendung „This Morning“ äußerte er sich zudem zufrieden über die Rückkehr in seine Heimat und sagte, es sei „großartig, wieder auf britischem Boden zu sein“. (jag)