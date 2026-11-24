Am Dienstagmorgen, dem 24. November, ist der britische Thronfolger Prinz William am offiziellen Amtssitz von Premierminister Andy Burnham in London eingetroffen. Wie der Sender BBC berichtet, handelt es sich um das erste Mal, dass der 44-Jährige einen amtierenden Regierungschef in der 10 Downing Street trifft.

Zudem ist es der erste Besuch eines hochrangigen Mitglieds der königlichen Familie an diesem Ort seit dem Jahr 2012, als die verstorbene Königin Elizabeth II. dort anlässlich ihres diamantenen Thronjubiläums den damaligen Premierminister David Cameron besuchte.

Im Anschluss an die Zusammenkunft veröffentlichte das offizielle Instagram-Konto des Prinzen und der Prinzessin von Wales ein Foto, das William gemeinsam mit dem 56-jährigen Labour-Politiker vor der bekannten schwarzen Eingangstür zeigt. In der Bildunterschrift heißt es dazu schlicht: „Ankunft in der 10 Downing Street zu einem Treffen mit Premierminister Andy Burnham.“

Gemeinsamer Einsatz gegen Obdachlosigkeit im Fokus

Laut Informationen der BBC standen bei dem Gespräch unter anderem internationale Beziehungen sowie der Kampf gegen Obdachlosigkeit auf der Tagesordnung – ein Thema, für das sich beide Männer seit Langem engagieren. Nach seinem Amtsantritt im Juli hatte Burnham die Bekämpfung der Obdachlosigkeit als seine erste politische Initiative ausgerufen.

Im darauffolgenden Monat versprach er, bis Weihnachten alle obdachlosen Menschen in England mit Notunterkünften und Wohnraum zu versorgen. Prinz William wiederum hatte bereits 2023 sein Programm „Homewards“ ins Leben gerufen, um die Obdachlosigkeit dauerhaft zu beenden.

Obwohl sich der Thronfolger und der Premierminister bereits zuvor begegnet waren – etwa im Oktober während des Staatsbesuchs des Sultans von Oman in Großbritannien –, markiert der Termin in der Downing Street ihr erstes offizielles Vieraugengespräch. Es entspricht einer langjährigen Konvention, dass das künftige Staatsoberhaupt einmal jährlich formell mit dem Regierungschef zusammenkommt, wenn auch nicht zwingend an dessen Amtssitz. Im vergangenen Jahr hatte William Burnhams Vorgänger Sir Keir Starmer im Kensington-Palast empfangen.

Vorbereitung auf die künftige Rolle als Monarch

Premierminister Andy Burnham (l) und der britische Thronfolger Prinz William sitzen bei ihrem Treffen in der Downing Street Nr. 10. Copyright: Toby Melville/Pool REUTERS via A

Andy Burnham trifft sich zudem wöchentlich mit König Charles III. Wie die BBC berichtet, sollen die beiden ein „freundschaftliches“ Verhältnis entwickelt haben, seit der 78-jährige Monarch den Labour-Vorsitzenden am 20. Juli im Buckingham-Palast formell mit der Regierungsbildung beauftragt hatte. Burnham wurde damit innerhalb von vier Jahren der vierte neue Premierminister des Landes.

Premierminister Andy Burnham (r) verabschiedet Prinz William nach ihrem Treffen in der Downing Street Nr. 10. Copyright: AFP

Für Prinz William sind Termine wie dieser laut „People“ ein wichtiger Baustein, um sich auf seine künftige Rolle als König vorzubereiten und Einblicke in die Arbeitsweise der britischen Regierung zu gewinnen. Wie die britische Zeitung „The Times“ schreibt, besuchte auch König Charles III. die 10 Downing Street erstmals im Jahr 1971 und kehrte in den folgenden Jahren mehrfach dorthin zurück, um sich mit den Regierungsabläufen vertraut zu machen. 1989 waren Charles und seine damalige Ehefrau Prinzessin Diana von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher zu einem Abendessen eingeladen worden.

Königin Elizabeth II. besuchte den Regierungssitz während ihrer 70-jährigen Regentschaft ebenfalls mehrfach, darunter 1955 zu einem Dinner mit Sir Winston Churchill am Vorabend seines Rücktritts sowie 1985 zum 250-jährigen Bestehen der 10 Downing Street als Amtssitz des Premierministers.