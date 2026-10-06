„Ist irgendwo im Garten“„Sportschau“-Moderator Alex Schlüter klaute bedeutsamen Elfmeterpunkt

Als „Sportschau“-Moderator berichtet Alex Schlüter heute von Länderspielen, Weltmeisterschaften und anderen sportlichen Großereignissen. Als Fan hat sich beim gebürtigen Niedersachsen aber ein Datum eingebrannt, das nur wenigen Fußball-Experten ad hoc etwas sagen dürfte: der 11. Juni 1997.

Damals gelang dem VfL Wolfsburg mit einem 5:4 gegen den FSV Mainz 05 der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:2 war der heutige Bundestrainer und damalige Mainzer Außenverteidiger Jürgen Klopp. Auf der Tribüne beobachtete das Ganze ein späterer TV-Moderator: „Der kleine Alex Schlüter war damals rund zwölf Jahre alt und hat seinen ersten Platzsturm erlebt“, erinnerte sich Schlüter im Podcast „Kerners 11“. Dann ließ er ein Geständnis folgen: „Ich habe den Elfmeterpunkt rausgeschnitten. Lieber VfL Wolfsburg, der ist, wenn ihr den euch abholen wollt, irgendwo im Garten in Bahrdorf. Ihr findet ihn!“

Schlüter, der in einer ländlichen Gemeinde vor den Toren Wolfsburgs aufwuchs, bezeichnete jenen Tag vor fast 30 Jahren als „eine total schöne Erinnerung“. Umso schmerzlicher erlebte er den Abstieg seines Lieblingsvereins im Mai dieses Jahres. „Ich habe viel darüber nachgedacht, was es mit dieser Region macht“, sagte der 41-Jährige im Gespräch mit Podcast-Host Johannes B. Kerner.

Alex Schlüter hat der Abstieg des VfL Wolfsburg „einen Stich“ versetzt

Schlüter gab zu, dass ihm der Abstieg mitsamt seinen Folgen „einen Stich“ versetzt habe: „Es wird sehr oft über den VfL Wolfsburg geredet als dieser Verein, der doch eigentlich egal ist“, gab er zu bedenken. „Ich kenne ganz viele Menschen in meiner Heimat, die interessiert der VfL Wolfsburg total. Die haben den Verein ganz fest in ihrem Leben verankert.“ Erschwerend komme hinzu, dass der sportliche Misserfolg in eine Zeit falle, in der es dem VW-Konzern wirtschaftlich ebenfalls schlecht gehe: „Das hat schon was mit den Leuten gemacht, mit denen ich noch im Austausch bin. Das hat mir leidgetan, dass das diese Region im Negativen geprägt hat.“

Alex Schlüter ist seit Beginn der Bundesliga-Saison 2025/26 Teil des „Sportschau“-Moderationsteams. Zuvor war der Sportjournalist für die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video tätig. (tsch)