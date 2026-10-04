Die Meinungen der Verantwortlichen hätten nach dem Schlusspfiff auf der Pressekonferenz kaum deutlicher auseinanderliegen können. Die Fußballerinnen des 1. FC Köln hatten zuvor ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg knapp mit 0:1 (0:0) verloren. „Wir freuen uns riesig über die drei Punkte. Ich glaube, es war am Ende, auch wenn man den Spielverlauf sieht, verdient“, urteilte der Gäste-Coach Marco Konrad.

Dem widersprach Britta Carlson jedoch ausdrücklich: „Ich sehe es ein bisschen anders. Dass es nicht unbedingt verdient war.“ Die Kölner Trainerin begründete ihre Auffassung: „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir euch, glaube ich, relativ an die Wand gespielt. Wir müssen eigentlich nach drei Minuten das 1:0 machen, haben weitere Möglichkeiten.“ Carlsons Schlussfolgerung lautete entsprechend: „Insofern hat es eher an uns gelegen, dass wir heute nicht den Punkt oder die Punkte hier behalten haben.“

Marina Hegering und Taylor Ziemer verletzt

Zu allem Überfluss setzte sich das Kölner Verletzungspech auch diesmal fort. Marina Hegering wurde zur Pause ausgewechselt. Und Taylor Ziemer, die erst nach einer Stunde für Pauline Bremer eingewechselt wurde, musste kurz vor Schluss wieder vom Feld, nachdem sie unglücklich gegen die Bande geprallt war. Beide Kölnerinnen mussten nach der Partie für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Hegering habe sich in einem Zweikampf verletzt. Bei der Kapitänin müsse untersucht werden, „ob die Organe in Ordnung sind“, wie Carlson hinterher erklärte. Ziemer habe eine Gehirnerschütterung erlitten. „Sie ist stark genug, sie wird auch schnell wieder zurückkommen“, gab die Trainerin ihrer Stürmerin motivierende Worte mit auf den Weg.

Das Tor des Nachmittags fiel im zweiten Durchgang für die Gäste. Carina Brunold schlug den Ball von der linken Kölner Abwehrseite in den Sechzehner, vermutlich eher als Flanke gedacht. Der Ball, womöglich von Vanessa Leimenstoll noch leicht abgefälscht, senkte sich jedoch plötzlich über die unglücklich aussehende Lisa Schmitz hinweg und prallte von der Unterkante der Latte ins Tor zum 1:0 (52.). „Unsere Torfrau hat den wahrscheinlich nicht wirklich gesehen“, mutmaßte Carlson, „sonst wüsste ich nicht, warum sie den nicht hält. Ich glaube, da musste sie in die Sonne schauen.“

Dritte Kölner Niederlage im sechsten Spiel

Der Gegentreffer kurz nach der Pause habe Spuren hinterlassen: „Dann mache ich meiner Mannschaft den Vorwurf, dass wir dann nicht so weiterspielen wie in der ersten Halbzeit.“ Der letzte Glaube habe ihr bei den Spielerinnen gefehlt. „Und das habe ich meiner Mannschaft auch so mitgegeben, dass wir dann auch diese Punkte nicht verdient haben, weil mir dann die letzten Prozente fehlen und die Durchschlagskraft.“

Die Kölnerinnen haben damit im sechsten Spiel ihre dritte Niederlage hinnehmen müssen und die Chance verpasst, den SC Freiburg in der Tabelle auf fünf Punkte zu distanzieren. Stattdessen rutschte der FC hinter die Breisgauerinnen zurück. Die Top fünf der Liga sind aber weiterhin in Reichweite; die Abstiegszone ist noch beruhigend weit entfernt. Insofern wird die unerwartete – und erste – Heimniederlage das Team nicht aus der Spur werfen. Am übernächsten Samstag (12 Uhr) geht es mit einem weiteren Heimspiel weiter, zu Gast ist dann der Hamburger SV.

Positiv am Rande: Die 2530 Zuschauer sorgten gegen Freiburg für die mit Abstand beste Heimkulisse des FC in dieser Saison.

1. FC Köln: Schmitz – Sterner, Degen (82. Andrade), Vogt, Hegering (46. Bohnen), Leimenstoll – Feiersinger, Elsen, Nachtigall – Zeller, Bremer (62. Ziemer/87. Imping); Tor: 0:1 Brunold (52.); Zuschauer: 2530.