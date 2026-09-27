Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben ihre Pflichtaufgabe im DFB-Pokal bei einem Zweitligisten erfüllt. Die Kölnerinnen setzten sich bei Hertha BSC knapp mit 2:1 (1:1) durch und zogen ins Achtelfinale ein. Damit lebt der Traum vom Finale im eigenen Wohnzimmer weiter. Das Endspiel findet am 17. Mai im Rhein-Energie-Stadion statt.

Eine erfreuliche Nachricht gab es für die Kölnerinnen schon vor dem Anstoß: Kapitänin Marina Hegering war wie erhofft von Beginn an dabei. Die Kölnerinnen erwischten den besseren Start. Dora Zeller setzte erfolgreich nach, nachdem Herthas Torhüterin einen Schuss von Sophie Nachtigall zunächst abgewehrt hatte (14.). Die Gastgeberinnen wurden in der Folge jedoch mutiger und belohnten sich vor der Pause mit dem Ausgleich (37.). Dabei nutzten die Hertha-Frauen einen Fehler im Kölner Aufbauspiel.

Pauline Bremer erzielt den Kölner Siegtreffer

„Ich glaube, wir haben sehr gut angefangen und dann mit Fehlern Hertha ein bisschen ins Spiel eingeladen“, resümierte Dora Zeller und verriet: „In der Pause haben wir besprochen, was wir verbessern müssen. Dann haben wir im Großen und Ganzen das Spiel dominiert und sind verdient eine Runde weiter.“

Zur zweiten Hälfte brachte Trainerin Britta Carlson Celina Degen für Amelie Bohnen. Sophie Nachtigall verpasste zunächst die erneute Führung für die Kölnerinnen, als sie den Ball am Tor vorbeischlenzte. Pauline Bremer traf schließlich nach einer Ecke per Kopf zum 2:1 für den FC. Dem hatten die Gastgeberinnen nichts mehr entgegenzusetzen.

Dora Zeller wurde nach der Partie als Spielerin des Tages ausgezeichnet und erhielt dafür vom DFB eine Trophäe. „Das war mein erster Startelfeinsatz beim FC nach meiner Verletzung. Und der Pokal ist ja immer etwas Besonderes. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich von Anfang an gespielt habe. Ich habe Gas gegeben und freue mich, dass ich auch ein Tor geschossen habe“, sagte die Stürmerin anschließend.

In der Bundesliga wartet nun Freiburg

Zum Spiel allgemein merkte sie an: „Wir wussten, dass es auswärts schwer wird, aber ich glaube, wir haben alles rausgeholt und richtig Gas gegeben. Am Ende haben wir, glaube ich, auch verdient gewonnen. Es war auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit.“

Jubel bei den Kölner Fußballerinnen Copyright: IMAGO/Nordphoto

Der Gegner des FC im Achtelfinale stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die ehemalige Kölnerin Rachel Rinast fungierte im Anschluss an die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München als Losfee. Das Achtelfinale wird zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November ausgetragen.

Für den FC geht es am kommenden Samstag (16 Uhr) in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter.

1. FC Köln: Schmitz – Sterner, Bohnen (46. Degen), Vogt, Hegering, Leimenstoll (65. Zawistowska) – Feiersinger, Elsen (88. Donhauser), Nachtigall, Zeller – Bremer; Tore: 0:1 Zeller (14.), 1:1 Wellhausen (37.), 1:2 Bremer (51.); Zuschauer: 1169.