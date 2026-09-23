„Es ist Wahnsinn“Kölner Band Querbeat kündigt neues Album und Clubtour an

Die Kölner Band Querbeat wird im kommenden Jahr ein neues Album veröffentlichen und auf Tour durch Deutschland gehen. Schon am Freitag (25. September) gibt es zudem einen neuen Song.

Nach einem Zeitraum von fünf Jahren seit dem Release von „Radikal positiv“ dürfte die Freude bei den Fans also entsprechend groß sein. Außerdem soll es für die elfköpfige Brassband ab 2027 auf eine Clubtournee gehen.

Am Freitag (25. September), zum Beginn des Vorverkaufs für Album und Tour, wird als Vorgeschmack auf das Album die Single „Tutti Vibe“ veröffentlicht. Einen Ausschnitt davon gibt es bereits bei Social Media.

Querbeat: Neues Album „Tutti Vibe“ erscheint im April 2027

Das gleichnamige Album wird am 16. April 2027 in zwei unterschiedlichen Formaten herauskommen: als Vinyl-Version und als CD. Beiden Ausgaben wird zudem ein Beiheft mit sämtlichen Liedtexten beiliegen.

Die Gruppe, die ihre Anfänge in den 2000er-Jahren in Bonn hatte und mittlerweile in Köln zu Hause ist, erlangte insbesondere durch Titel wie „Nie mehr Fastelovend“, „Guten Morgen Barbarossaplatz“ oder „Randale & Hurra“ große Popularität, was auch dem Kölner Karneval zu verdanken ist.

Die Tour ist für Herbst 2027 angesetzt. „Kleine Clubs, wenig Abstand, Vollkontakt“, schreibt die Band in einer Mitteilung. Es sei das Ziel, „am besten wenig Platz“ zwischen der Band und ihren Anhängern zu lassen.

Bandmitglieder freuen sich schon: „Es ist Wahnsinn“

Die Konzertreihe wird sich jedoch nicht nur auf Clubs beschränken. Einer der Auftritte findet vor heimischem Publikum im Rhein-Energie-Stadion statt. Dieses große Stadion-Event wurde von der Gruppe schon vor mehreren Wochen bekannt gegeben. Der Auftritt wird der einzige in Köln bei der Tournee sein, etwa 42.000 Fans werden im Stadion erwartet. Sänger Jojo Berger verspricht ein „Erlebnis für die ganze Stadt“.

Die Vorfreude bei Querbeat ist groß: „Ihr Lieben, es ist Wahnsinn“, heißt es in ihrer Nachricht, „wir könnten nicht aufgeregter und glücklicher sein“. Die Tickets sind im Vorverkauf über die bandeigene Webseite verfügbar, auch als Paket zusammen mit dem neuen Album.

Anlässlich des Release kündigt die Band auch einen Auftritt in der Kölner Live Music Hall an. Ein spezielles 360-Grad-Konzert am 18. April 2027 soll den Fans die neuen Songs kurz nach der Herausgabe präsentieren. Auch für dieses Event werden Karten in einem Kombi-Paket angeboten. (bas)