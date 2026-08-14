Statt im offiziellen Kutschenkorso mitzufahren, nutzte Dänemarks Königin die Reit-WM für ein „privates Treffen“ in den Aachener Stallungen.
Besuch bei Reit-WMKönigin Mary von Dänemark überraschend „privat“ in Aachen
Zur Eröffnung der Reit-Weltmeisterschaften in Aachen („FEI World Championships Aachen 2026“) ist Königin Mary von Dänemark überraschend als Gast erschienen, wie die „Aachener Zeitung“ berichtet. Zwar war das Erscheinen royaler Gäste angekündigt und mehrere europäische Königshäuser bei der Eröffnungsfeier vertreten, der Besuch der dänischen Königin war im Vorfeld jedoch nicht öffentlich kommuniziert worden.
Königin Mary neben Kronprinzessin Amalia gesichtet
Wie Birgit Rosenberg, Vorständin des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV), gegenüber der „Aachener Zeitung“ mitteilte, handelte es sich auf ausdrücklichen Wunsch um einen rein privaten Aufenthalt und keinen offiziellen Staatsbesuch.
Aus diesem Grund verzichtete die Monarchin auf eine Fahrt im Kutschenkorso und wurde auch in den im Vorfeld abgestimmten Pressemitteilungen des Veranstalters nicht genannt, in denen protokollgemäß die Kronprinzessin Amalia der Niederlande, Prinzessin Benedikte von Dänemark sowie Infantin Elena von Borbón aufgeführt waren, an deren Seite sie schließlich auf der Tribüne Platz nahm.
Ehefrau von König Frederik ist begeisterte Reiterin
Dem Bericht der „Aachener Zeitung“ zufolge hatte der ALRV im Vorfeld mehrere Königshäuser eingeladen, an der Zeremonie teilzunehmen und Repräsentanten zu entsenden.
Mary von Dänemark, die aus Australien stammt und bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Reitwettbewerbe verfolgt hatte, nahm unter anderem an der Media Night teil, wo sie von ALRV-Präsidentin Stefanie Peters und Hermann Bühlbecker begrüßt wurde. Am Mittwochmorgen besuchte sie zudem die Stallungen auf dem Turniergelände, um die Teams aus Dänemark und Australien zu treffen.
Königin Mary verbindet seit vielen Jahren eine enge Beziehung zum Pferdesport. Im dänischen Königshaus hat der Reitsport ohnehin einen hohen Stellenwert, geprägt unter anderem durch die pferdebegeisterte Verwandtschaft rund um Prinzessin Benedikte. Auch Marys Kinder teilen ihre Begeisterung für Pferde. Bei internationalen Reitsport-Großevents ist die Königin regelmäßig als Zuschauerin zu sehen.